La historia detrás de la millonaria demanda que tiene enfrentados a Coldplay y su exmanager

Londres/La banda británica formada por Chris Martin (vocalista), Guy Berryman (bajo), Jonny Buckland (guitarra) y Will Champion (batería) se encuentra en un pleito legal con su ex manager, el cual presentó una demanda de reclamaciones por unas supuestas comisiones no pagadas en su periodo de contrato. Dave Holmes, fue su representante desde el 2005, pero sus servicios fueron suspendidos en el 2022.

Holmes, expuso desde un inicio la falta de pago por parte de la banda y reclamó $10 millones de dólares en comisiones que no fueron remuneradas a su nombre. Sin embargo, la banda presentó su contrataque a esta acusación. El grupo de pop afirma que Holmes les debe una compensación por daños y perjuicios de más de $17 millones de dólares, ya que su ex representante presuntamente se aprovechó de sus éxitos para pedir dos préstamos a la compañía de giras y conciertos más reconocida a nivel mundial, la empresa Live Action.

En 2015, la multinacional le prestó a Holmes $20 millones de dólares y en 2018 otros $10 millones, ambos a una tasa de interés del 2,72%. Los integrantes de la banda se preguntan ahora por qué su manager necesitaba esos $30 millones de dólares adicionales más allá del sueldo que el grupo le pagaba.

En la demanda original de Holmes contra Coldplay, el exmanager, afirma que ayudó a organizar las sesiones de grabación, demos y arreglos de cuerdas para dos álbumes del grupo y se le debe la correspondiente comisión.

“Holmes manejó con éxito a Coldplay durante más de 22 años, llevándolos a ser una de las bandas más exitosas de la historia. Ahora Coldplay se niega a pagarle lo que se le debe”, afirmó Phil Sherrell, abogado de Holmes, a la revista Variety.

Según la demanda, Coldplay recibió un anticipo de $42 millones de dólares por su décimo álbum y $36 millones por el undécimo, pero Holmes no recibió nada de ese dinero.

Por otro lado, la banda británica señala a Holmes sobre el mal manejo de fondos y las exageraciones en gastos que se vivieron en los últimos años de sus servicios. Coldplay afirma que, justo antes de que comenzara el tour, los costos “aumentaron rápidamente” y se acusa a Holmes de “no supervisar y controlar adecuadamente el presupuesto de la gira en todo momento”.

En una de sus cartas al tribunal se especifica que: “Si el Sr. Holmes hubiera ejercido un cuidado y habilidad razonables en el cumplimiento de sus obligaciones, la banda no habría incurrido en costos de al menos 20 millones de dólares”, por lo tanto, le piden 17 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

También, los artistas aseguraron que la situación económica de la banda con el que era su representante, se vio influenciada por intereses personales ya que según se dio a conocer, Holmes utilizó el dinero obtenido por los acuerdos de préstamo para financiar una empresa de desarrollo inmobiliario en Canadá. Negocio alejado de sus tareas con la agrupación.

Luego de que saliera a la luz la contrademanda, un portavoz de Holmes señaló: “Coldplay sabe que está en problemas con su defensa. Acusar a Dave Holmes de faltas éticas inexistentes y otras conductas indebidas inventadas no desviará la atención del verdadero problema en cuestión: Coldplay tenía un contrato con Dave, se niegan a cumplirlo y deben pagarle lo que le deben”.

Por el momento ambas partes mantienen en negociaciones mediante sus abogados que funcionan como representantes, pero, de no ponerse de acuerdo se procedería a una segunda estancia que llegaría a juicio.