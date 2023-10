Drake anuncia que se tomará un 'año sabático' para concentrarse en su salud

El rapero canadiense Drake anunció que se tomará un descanso de "un año o más" en su carrera musical para "concentrarse" en su salud, citando "problemas estomacales".

"Probablemente no haré música por un tiempo, seré honesto”, explicó el artista en su programa de radio Table For One, y agregó: "Necesito concentrarme en mi salud y recuperarme”.

Drake aclaró que no era "nada grave" y explicó que tiene "todo tipo de problemas estomacales" desde hace varios años. También dijo que tenía otras cosas que hacer por personas a las que les formuló promesas, sin dar más detalles.

“Voy a cerrar la puerta del estudio por un rato", indicó el artista, y agregó que le llevaría "tal vez un año, tal vez un poco más".

El anuncio se da el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum "For All The Dogs".