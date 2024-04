Albacea de O.J. Simpson luchará por no pagar millonaria indeminización a las familias Brown y Goldman

El albacea del patrimonio de O.J. Simpson aseguró que luchará para impedir que las familias de Nicole Brown y Ron Goldman cobren una indemnización de 33,5 millones de dólares impuesta por un tribunal luego que la exestrella de la NFL fuera encontrado responsable de la muerte de ambos en un juicio civil celebrado en 1997.

Simpson, que murió el pasado miércoles a los 76 años, fue absuelto en 1995 del asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en un caso judicial que fue mundialmente conocido como "El juicio del siglo".

No obstante, en 1997 un proceso civil encontró a Simpson responsable del brutal doble asesinato y ordenó al ícono del fútbol americano convertido en actor a pagar 33,5 millones de dólares a las familias de las víctimas. Sin embargo, se cree que Simpson pagó solo una fracción de la cifra de 1997. Un informe de 2021 indica que los Goldman habían recibido poco menos de 133.000 dólares. El padre de Ron Goldman, Fred Goldman, persiguió judicialmente a Simpson para obligarlo a cumplir el fallo.

El testamento de Simpson fue presentado el viernes en un tribunal del condado de Clark en Nevada, nombrando a su abogado de toda la vida, Malcolm LaVergne, como albacea. El documento muestra que la propiedad de Simpson fue colocada en un fideicomiso que se creó este año.

En declaraciones al diario Las Vegas Review-Journal, LaVergne dijo que estaba decidido a luchar para que la familia Goldman no reciba nada del patrimonio de Simpson. "Espero que los Goldman obtengan cero, nada", dijo. "Ellos específicamente. Y haré todo lo que esté en mi calidad de albacea o representante personal para tratar de garantizar que no obtengan nada".

Aparentemente, LaVergne estaba enojado porque los Goldman en un momento habían accedido a los derechos del manuscrito del libro de Simpson "If I Did It" ("Si lo hubiera hecho") y lo retitularon "If I Did It: Confessions of the Killer" ("Si lo hubiera hecho: confesiones del asesino").

LaVergne no especificó el valor exacto del patrimonio de O.J. Simpson. "No puedo hacer una predicción en este momento sobre cuál es el valor de la herencia", afirmó.

Simpson ganó fama y fortuna a través del fútbol americano y el mundo del espectáculo, pero su legado cambió para siempre con los asesinatos de Nicole Brown y Ron Goldman en junio de 1994 en Los Ángeles.

Fred Goldman, padre de Ron y demandante principal en el juicio civil, siempre dijo que el problema nunca fue el dinero, sino sólo responsabilizar a Simpson, asegurando que con la muerte de Simpson, “la esperanza de una verdadera rendición de cuentas ha terminado”. "No es una gran pérdida", señaló el pdra de Ron en un comunicado tras enterarse de la muerte del exdeportista. "Es sólo un recordatorio más de la ausencia de Ron todos estos años", dijo.

Aunque Simpson evitó ir a la cárcel por los asesinatos de 1994, cumplió nueve años de prisión por un fallido robo a mano armada en Las Vegas. Una junta de libertad condicional del estado de Nevada aprobó su liberación en 2017.

El testamento enumera a sus cuatro hijos y señala que cualquier beneficiario que busque impugnar las disposiciones del testamento “recibirá, sin fideicomiso, un dólar ($1,00) y nada más en lugar de cualquier interés reclamado sobre este testamento o sus activos”.

Simpson dijo que vivía sólo de su NFL y de sus pensiones privadas. Cientos de posesiones valiosas fueron incautadas como parte del premio del jurado, y Simpson se vio obligado a subastar su Trofeo Heisman, obteniendo 230.000 dólares.

*Con información de AFP y AP*