Alicia Machado revela que llamó al 911 por la conducta de su hija adolescente

Más allá de la controversia, la relación entre Machado y su hija ha sido descrita por la propia actriz como cercana y significativa. Dinorah, quien alcanzará la mayoría de edad en junio, ha sido una figura central en su vida personal.

La actriz y exreina de belleza Alicia Machado volvió a captar la atención mediática tras compartir una experiencia personal sobre la crianza de su hija adolescente en Estados Unidos, durante su participación en el programa televisivo Desiguales.

Sus declaraciones, relacionadas con el uso del número de emergencias 911 como herramienta de apoyo parental, han generado amplia conversación en plataformas digitales.

Durante la emisión, la también ganadora de La Casa de los Famosos abordó sin reservas los desafíos que ha enfrentado como madre soltera. En ese contexto, reveló que en determinadas situaciones ha optado por acudir a las autoridades para gestionar conductas difíciles de su hija. La artista expresó: "A mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar al 911 y decir: ‘Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso'".

La confesión se produjo mientras discutía los retos de educar a una adolescente en un entorno complejo, marcado por la influencia de las redes sociales y los cambios propios de la edad. Machado explicó que su decisión responde a la necesidad de garantizar el bienestar de su hija y de contar con respaldo institucional en momentos críticos. En esa línea, añadió: "Como madre sola que me ha tocado criar una hija adolescente latina en este país yo lo he hecho y así he mantenido y he logrado sacar adelante a mi hija. No les tengan miedo. A mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar al 911 y decir: ‘Miren señores, mi hija no me obedece, mi hija se escapó, mi hija salió sin mi permiso’. Yo lo he hecho y no pasa nada, para eso están las autoridades”.

Te puede interesar: Jennifer López redefine el fitness a los 56: su impactante imagen en redes que marca tendencia global

Te puede interesar: Billy Joel reaparece tras diagnóstico de hidrocefalia: así avanza su recuperación

Sus declaraciones también incluyeron una reflexión sobre el sistema de apoyo existente en Estados Unidos para familias con menores de edad. La actriz destacó la disponibilidad de recursos institucionales, señalando: "Yo lo he hecho, yo he llamado en algún momento a las trabajadoras sociales por actitudes, y en ese momento no es fácil, con las redes sociales a veces que caen en cosas que tú no sabes". Además, enfatizó la importancia de buscar ayuda profesional cuando las situaciones lo requieren, afirmando: "Si usted ve que su hijo está en algo y no lo obedece llame a las trabajadoras sociales para que les ayuden".

La exposición pública de este tipo de experiencias ha puesto en el centro del debate temas como la disciplina parental, el uso de servicios de emergencia y el papel de las instituciones en la formación de adolescentes. En particular, ha generado interés el enfoque adoptado por Machado, quien defiende la intervención de autoridades como un recurso legítimo en contextos específicos.

Más allá de la controversia, la relación entre Machado y su hija ha sido descrita por la propia actriz como cercana y significativa. Dinorah, quien alcanzará la mayoría de edad en junio, ha sido una figura central en su vida personal. En redes sociales, la artista ha compartido mensajes que reflejan el vínculo entre ambas, destacando el valor emocional de su maternidad. En una de sus publicaciones, expresó: "Soy tan bendecida de que seas mi hija. Eres lo mejor que tengo y lo único por lo que han valido la pena todas las batallas: por verte sonreír y verte feliz".

El testimonio de Alicia Machado se suma a una conversación más amplia sobre los desafíos contemporáneos de la crianza, especialmente en contextos multiculturales y bajo la presión constante de la exposición digital. Su experiencia, compartida en un espacio televisivo de alto alcance, ha contribuido a visibilizar la complejidad de tomar decisiones en el ámbito familiar cuando se enfrentan situaciones de conducta adolescente que requieren intervención externa.

La repercusión de sus palabras continúa creciendo en redes sociales, donde el tema se mantiene entre las tendencias vinculadas a familia, educación y sociedad, consolidando el impacto mediático de sus declaraciones y reavivando el interés por su trayectoria personal y profesional.