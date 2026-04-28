Billy Joel reaparece tras diagnóstico de hidrocefalia: así avanza su recuperación

A casi doce meses de ese anuncio, nuevas declaraciones de su entorno cercano apuntan a una evolución positiva en su proceso de recuperación.

El estado de salud de Billy Joel ha generado atención global en el último año, especialmente tras la confirmación de su diagnóstico de hidrocefalia de presión normal, una condición neurológica poco frecuente que impactó directamente su actividad profesional.

La modelo Christie Brinkley, exesposa del músico, ofreció una actualización durante su asistencia a un evento benéfico en Nueva York, donde aseguró que el artista se encuentra en mejores condiciones. “Lo está haciendo muy bien”, afirmó, en una intervención que fue ampliamente replicada por medios internacionales y que contribuye a reforzar el optimismo en torno a la recuperación de Billy Joel.

El diagnóstico, revelado públicamente en mayo de 2025, obligó al intérprete a cancelar una gira que contemplaba presentaciones hasta mediados de 2026. En ese momento, el cantante se dirigió directamente a sus seguidores a través de redes sociales. “Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia”, expresó. “Gracias por su comprensión”, añadió, evidenciando el impacto que la decisión tuvo tanto en su carrera como en su relación con el público.

La hidrocefalia de presión normal se caracteriza por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, lo que puede generar alteraciones en el equilibrio, la movilidad y las funciones cognitivas. En el caso de Joel, los síntomas incluyeron dificultades para mantener la estabilidad, un aspecto que él mismo describió meses después en una entrevista. “No está solucionado. Todavía se está trabajando en ello”, reconoció el artista. “Mi equilibrio es pésimo, es como estar en un bote”, explicó, al tiempo que matizó la percepción sobre su estado general. “Me siento bien. Siguen refiriéndose a lo que tengo como un trastorno cerebral, así que suena mucho peor de lo que en realidad estoy sintiendo”.

Posteriormente, en declaraciones a medios especializados, el músico buscó tranquilizar a su audiencia sobre la gravedad de su condición. “Fue aterrador, pero estoy bien. Solo quería que la gente supiera que no se preocupe por mí como si estuviera gravemente enfermo”, señaló. En la misma línea, añadió: “Estoy haciendo todo lo posible para trabajar con esto y recuperarme”, subrayando su compromiso con el tratamiento y la rehabilitación.

Uno de los momentos más significativos en este proceso ocurrió a inicios de 2026, cuando Billy Joel sorprendió al público con una aparición en vivo durante una celebración en Florida. Acompañado por su familia y apoyado en un bastón, el artista interpretó algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos “We Didn’t Start the Fire” y “Big Shot”. Durante la presentación, incluso hizo referencia a su inesperado regreso al escenario con una frase que generó cercanía con los asistentes: “¡No tenía planeado trabajar esta noche!”.

El núcleo familiar ha desempeñado un papel determinante en su evolución. Su hija mayor, Alexa Ray Joel, ha sido una de las voces más activas al compartir detalles sobre su recuperación. En el marco de un homenaje musical celebrado en el Carnegie Hall, destacó los avances del cantante. “Está haciendo fisioterapia regularmente y le está yendo muy bien”, afirmó. También mencionó cambios en su estilo de vida: “Ha bajado de peso porque está siguiendo una dieta”.

La cantante no ocultó su admiración por la fortaleza de su padre durante este proceso. “Estoy muy orgullosa de él. Es un luchador, siempre lo ha sido”, expresó, reforzando la narrativa de resiliencia que ha acompañado al artista desde el inicio de su diagnóstico.

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El entorno familiar también ha enfrentado momentos de preocupación, como la caída que sufrió el músico en el escenario a comienzos de 2025. Según relató Alexa, su padre intentó restar importancia al incidente para evitar alarmarla. “Sabe que tengo ansiedad y que soy una preocupada neurótica, así que me decía: ‘Todo está bien, solo fue un pequeño tropiezo’”, recordó. Sin embargo, la percepción cambió tras ver las imágenes. “Cuando vi el video, me puse a llorar”, confesó, evidenciando el impacto emocional que tuvo el episodio.

A pesar de los desafíos, la evolución reciente del artista y las declaraciones de su círculo cercano apuntan a un proceso de recuperación sostenido, marcado por el acompañamiento familiar, el tratamiento médico y una actitud enfocada en retomar progresivamente su vida pública y artística.