¡Escándalo en el Louvre! Esto es lo que se sabe del robo de joyas de valor incalculable

París, Francia/Ocho joyas "de un valor patrimonial inestimable", entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, fueron robadas el domingo durante un espectacular atraco en el museo del Louvre de París, realizado por ladrones que se dieron a la fuga en moto.

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó en la cadena BFM TV que se está buscando a un "comando" de cuatro personas después de este robo que, según las autoridades, duró siete minutos y no dejó heridos.

Los ladrones, que se sirvieron de motosierras pequeñas, tenían el rostro "disimulado" y huyeron "en motocicletas de gran cilindrada", añadió la magistrada, quien también mencionó la posible existencia de "mandos" y "peones" dentro de este grupo criminal.

Una fuente cercana al caso explicó a la AFP que los hechos tuvieron lugar en la galería de Apolo del museo entre las 09H30 y las 09H40 (07H30-07H40 GMT), poco después de la apertura al público.

Un total de ocho joyas fueron robadas, ya que los atracadores perdieron durante su huida la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

El objeto, decorado con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas según el portal del museo, fue hallado cerca del recinto. Su estado está siendo "examinado", detalló el Ministerio de Cultura.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes.

"Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia", prometió en X el presidente francés, Emmanuel Macron.

Pequeñas motosierras

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".

Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó.

Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial.

Según el sitio web del Louvre, en la galería Apolo se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos: el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa.

Las alarmas, indicó el Ministerio de Cultura, se activaron en el momento de este robo "especialmente rápido y brutal".

La fiscal de París dijo por su parte que aún quedaba por determinar si las armas "sonaron" en la sala del robo y precisó que los asaltantes amenazaron a los agentes del museo con amoladoras.

Cinco agentes del museo se encontraban en la propia galería y en los espacios adyacentes e "intervinieron de inmediato" para avisar a las fuerzas de seguridad, añadió el ministerio.

"Como una película de Hollywood"

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció inicialmente en la red social X que permanecería cerrado el domingo por "motivos excepcionales".

"Es como una película de Hollywood", reaccionó Talia Ocampo, una turista estadounidense que estaba en los alrededores del museo. Es "algo que no olvidaremos: no pudimos ir al Louvre porque hubo un robo", añadió.

La fiscalía de París indicó a la AFP que se abrió una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos".

Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

El Louvre es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales el 80% eran extranjeros.

No es la primera vez que ladrones asaltan el recinto. En 1911 se robaron la Mona Lisa, pero la obra fue recuperada meses más tarde y ahora se exhibe detrás de un vidrio de seguridad.

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que lamentó esta "pérdida inestimable".

Y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

Francia reforzará la seguridad alrededor de los museos a raíz del espectacular robo de joyas reales en el Louvre, anunciaron este lunes las autoridades.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, enviará una instrucción a todos los prefectos para reforzar los dispositivos de seguridad en las instituciones culturales, indicó su entorno.

La decisión se tomó durante una reunión entre Nuñez, la ministra de Cultura, Rachida Dati, y responsables policiales para abordar qué falló en este robo, que tuvo lugar el domingo y dio la vuelta al mundo.