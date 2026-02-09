Bad Bunny | La pareja que salió en el medio tiempo del Super Bowl se casó de verdad

Aunque la identidad de los novios no fue revelada, trascendió que la pareja había invitado originalmente a Bad Bunny a su boda. El artista, fiel a su estilo disruptivo, les propuso celebrar su amor en el escenario del evento deportivo más visto del año.

La presentación de medio tiempo del Super Bowl a cargo de Bad Bunny no solo encendió el Levi’s Stadium, sino que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y emotivos en la historia reciente del espectáculo deportivo. El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ofreció un show cargado de simbolismo, orgullo latino y sorpresas que dejaron al público sin aliento.

Acompañado por figuras internacionales como Lady Gaga y Ricky Martin, Bad Bunny rindió homenaje a sus raíces culturales y envió un poderoso mensaje de unión, diversidad y amor. Sin embargo, fue un momento inesperado el que terminó robándose toda la atención: una boda celebrada en pleno escenario, frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

Durante el espectáculo, una pareja vestida completamente de blanco apareció frente a frente mientras un oficiante, en español, los declaraba “marido y mujer”. Rodeados de personas también vestidas de blanco, los novios sellaron la ceremonia con un beso, desatando la ovación del público. Entre los testigos del enlace apareció nada menos que Lady Gaga, mientras que el propio Bad Bunny firmó también como testigo del matrimonio.

Lo que inicialmente parecía una puesta en escena artística tomó un giro inesperado cuando la prensa especializada confirmó que la boda celebrada durante el show fue completamente real y con plena validez legal. Representantes del artista aclararon que tanto la ceremonia como el matrimonio cumplieron con todos los requisitos legales, convirtiendo el espectáculo en un evento histórico.

Aunque la identidad de los novios no fue revelada, trascendió que la pareja había invitado originalmente a Bad Bunny a su boda. El artista, fiel a su estilo disruptivo, les propuso celebrar su amor en el escenario del evento deportivo más visto del año, transformando su unión en un símbolo de amor libre, orgullo y visibilidad ante millones de personas.

Con este gesto, Bad Bunny volvió a demostrar que su arte va más allá de la música, utilizando una de las plataformas más grandes del mundo para contar historias, romper esquemas y celebrar el amor sin etiquetas.