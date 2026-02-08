Bad Bunny enciende el Super Bowl con su fiesta boricua en el medio tiempo

Benito Antonio Martínez Ocasio , quien ya había saboreado el Super Bowl como artista invitado junto a Shakira y Jennifer López en 2020, llegó al evento cumbre del deporte estadounidense tras conquistar hace una semana un histórico Grammy al Álbum del año por su aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el primer trabajo en español en llevarse ese gramófono.

Santa Clara, Estados Unidos/El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny prendió una fiesta en su muy esperada presentación del medio tiempo en el Super Bowl de la liga de fútbol americano este domingo en Santa Clara, California.

El Conejo Malo alborotó con su éxito "Tití me preguntó" el estadio Levi's, con espacio para unos 75,000 espectadores, que cambió su grama por una plantación de caña, con carritos de comida, al más puro estilo latino.

Vestido de blanco, con el número 64 y OCASIO en la espalda, la estrella del reguetón montó un popurrí con sus éxitos "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR", mientras estrellas como Cardi B, Jessica Alba y Pedro Pascal bailaban en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Benito Antonio Martínez Ocasio, quien ya había saboreado el Super Bowl como artista invitado junto a Shakira y Jennifer López en 2020, llegó al evento cumbre del deporte estadounidense tras conquistar hace una semana un histórico Grammy al Álbum del año por su aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el primer trabajo en español en llevarse ese gramófono.

La presentación, vista por más de 120 millones de espectadores, generó mucha expectativa tanto entre los críticos, como entre los fans del reguetonero que, con 89 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha sido proclamado por la plataforma como el más reproducido en cuatro años, superando a titanes con legiones de seguidores como Taylor Swift.

De un lado, están quienes cuestionaron la elección de un artista que solo canta en español en momentos en que Estados Unidos es territorio de una arremetida antinmigración, impulsada por su presidente Donald Trump, que ha hecho de la comunidad latina un blanco.

Del otro, los latinos que, reguetoneros o no, abrazaron como una reivindicación al puertorriqueño de 31 años, quien ha conquistado el mundo manteniéndose fiel a sus raíces y a su idioma, y cuyo más reciente trabajo musical es una oda musical y temática a su Puerto Rico natal.

Te recomendamos:

"Amor y unidad"

"La importancia que tiene todo esto está relacionado con el contexto político y cultural por el que está pasando Estados Unidos", dijo a la AFP Agnes Lugo-Ortiz, profesora asociada de literatura latinoamericana de la Universidad de Chicago.

No es la primera vez que un extranjero asume el espectáculo, recordó Lugo-Ortiz, enumerando actos previos como Coldplay, Rihanna o la colombiana Shakira.

"Nadie ha pensado que eso ha sido antiamericano, (...) eso nunca ha sido un problema", dijo la académica.

Bad Bunny nació en Vega Baja, una ciudad de Puerto Rico, hijo de un padre camionero y una maestra. De un coro infantil, Benito saltó a componer en su computadora canciones que se volvieron virales en la plataforma Soundcloud y lo pusieron en la mira de los cazatalentos.

Trabajaba empacando compras en un supermercado cuando recibió la primera llamada de una disquera. Desde entonces, el músico inició una racha que parece imparable.

Su parada en el Super Bowl, que enfrenta a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, es una pausa en su gira internacional, que no contempla fechas en Estados Unidos por temor a que sus conciertos fuesen blanco de la policía migratoria.

El tour fue antecedido por una taquillera residencia de tres meses en Puerto Rico.

A pesar de la avalancha de críticas, Bad Bunny no se ha mostrado intimidado.

Al recibir uno de los tres gramófonos que ganó la semana pasada en Los Ángeles, Benito disparó contra la policía migratoria del gobierno federal, en uno de sus pronunciamientos más políticos hasta la fecha.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", dijo el responsable de globalizar el reguetón, un género inicialmente menospreciado por ser considerado muy sexual.

Pero en Santa Clara, el jueves, previo al Super Bowl, el artista dejó la política de lado en una entrevista y prometió una fiesta boricua este domingo.

Trump, que el año pasado fue el primer presidente en ejercicio en ir a la final de la NFL, dijo que esta vez no iría al partido y consideró como "una elección terrible" la oferta musical, que también incluyó a la banda punk rock estadounidense Green Day.

"Si no quiere venir y formar parte de esto, déjenlo ser e ir con otros", dijo a la AFP Duane Welty Rivera, un puertorriqueño fan de los Seahawks en el estadio.

Welty Rivera no escondió su orgullo de tener a Bad Bunny en el medio tiempo: "Él representa amor y unidad, y eso es lo que más necesitamos".