Bad Bunny: el concierto en la Feria de David en 2017 que hoy cobra valor tras su éxito mundial

En ese momento, el artista puertorriqueño empezaba a darse a conocer en el género trap.

Muchos panameños aún recuerdan la noche en que Bad Bunny, hoy ganador del Grammy y figura global de la música urbana, se presentó en la Feria Internacional de David, en la provincia de Chiriquí, en marzo de 2017, cuando apenas comenzaba a abrirse paso en la industria musical.

Ese concierto, que para muchos fue un evento más dentro del calendario ferial, hoy es recordado como una presentación histórica, justo cuando el artista puertorriqueño se alista para presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl en Estados Unidos, uno de los escenarios más importantes del mundo.

Un concierto irrepetible para sus seguidores en Panamá

Manuel Quintero, uno de los asistentes a aquella presentación, aseguró que fue un evento único que difícilmente se repetirá. “En 2017, Bad Bunny apenas iniciaba. En ese momento se consumía mucho el género trap y no se imaginaba hasta dónde iba a llegar. Tuvimos la oportunidad de verlo en vivo sin pensar que alcanzaría la fama mundial que tiene hoy. La verdad, ese concierto fue buenísimo”, recordó.

Quintero destacó que miles de personas disfrutaron de esa presentación, sin saber que estaban presenciando los primeros pasos de un artista que hoy domina las listas globales.

Fanáticos reviven la emoción del 2017

Jennifer Rodríguez, quien en ese momento era menor de edad, también asistió al concierto junto a amigos y familiares. Relató que fue una experiencia inolvidable. “Fue súper emocionante tenerlo allí, en los terrenos de la feria, cantando canciones que en ese momento estaban muy pegadas. Se sentía que era un artista que venía creciendo”, comentó.

Para muchos jóvenes chiricanos, aquel concierto marcó una noche especial que hoy cobra mayor relevancia ante el impacto internacional que ha alcanzado el artista.

Del escenario ferial al Super Bowl y los Grammy

Este domingo, Bad Bunny se presenta en el medio tiempo del Super Bowl, generando expectativas a nivel mundial. Además, esta semana fue reconocido con el premio a Álbum del Año en los Grammy, consolidando su estatus como uno de los artistas más influyentes de la música actual.

Estos logros han llevado a que muchos fanáticos en Panamá recuerden con orgullo aquella presentación en la Feria de David, cuando el “Conejo Malo” aún era una promesa y no la superestrella global que es hoy.

*Información de Demetrio Ábrego*