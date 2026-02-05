Rubén Blades felicita a Bad Bunny por su histórico triunfo en los Grammy

Más allá del logro musical, Rubén Blades destacó y aplaudió la postura asumida por Bad Bunny durante la premiación, al manifestarse públicamente contra la violencia y los abusos atribuidos a agentes del ICE.

El cantautor panameño Rubén Blades felicitó públicamente al artista puertorriqueño Bad Bunny tras su destacada participación en la más reciente edición de los premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, California, donde el intérprete se alzó con varios galardones, incluido el de Álbum del Año, uno de los máximos reconocimientos de la Academia.

A través de un mensaje fechado el 2 de febrero de 2026, Blades relató que no siguió en tiempo real la ceremonia, pero que posteriormente se enteró de los resultados y del impacto que tuvo la victoria de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny. El músico panameño subrayó el carácter histórico del premio, al tratarse —según explicó— de la primera vez que un artista latino obtiene el Grammy a Álbum del Año con una producción realizada y titulada íntegramente en español, dentro de una categoría tradicionalmente dominada por obras en inglés.

“Esto hace que el momento resulte inédito y, por ende, histórico”, expresó Blades, reconociendo que, aunque los gustos musicales sean diversos, el éxito de un artista siempre le otorga visibilidad y una plataforma pública de gran alcance.

Más allá del logro musical, Rubén Blades destacó y aplaudió la postura asumida por Bad Bunny durante la premiación, al manifestarse públicamente contra la violencia y los abusos atribuidos a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en el contexto de operativos contra personas migrantes y ciudadanos estadounidenses.

El cantautor resaltó el valor y la convicción del artista boricua al utilizar un escenario de alcance mundial para denunciar lo que considera injusticias, señalando que criticar los errores de un gobierno no convierte a nadie en enemigo del país, sino que puede representar una defensa de los principios más nobles del espíritu humano.

“Hay que tener convicción y valor para expresarse como lo hizo Bad Bunny”, afirmó Blades, quien además felicitó al artista por su solidaridad con las personas afectadas por estas acciones y por su compromiso social.

El mensaje concluyó con un saludo especial a Bad Bunny, a su familia y al pueblo de Puerto Rico, reiterando sus felicitaciones por la “tanda de Grammys” obtenida en una noche que ya es considerada histórica para la música latina.