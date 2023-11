¡No se sabe las leyes! Britney Spears se inscribió en una escuela de manejo para evitar ir al tribunal

Ciudad de Panamá/Una infracción de tránsito grave interpuesta el pasado mes de octubre a nombre de Britney Spears, casi la obliga a asistir a un tribunal. Sin embargo, para evitar este acontecimiento que la obligaría incluso a entregar su licencia de conducción, la cantante desembolsó $332.00 dólares de multa y se inscribió en una escuela de manejo para aprender nuevamente sobre leyes de tránsito en la vía.

A inicios de octubre, Britney fue sorprendida por un agente de policía que la descubrió cruzando líneas dobles en California. La celebridad fue captada por la cámara de un oficial de la patrulla de carreteras de California el 6 de octubre, cerca de su residencia en Thousand Oaks. Avergonzada, explicó al mismo agente que la había parado previamente que tenía una urgencia para ir al baño y que su seguridad tenía sus documentos en su casa por un viaje reciente, por lo que no cargaba a la mano su licencia.

De acuerdo con la revista People, en California es ilegal cruzar líneas dobles amarillas en las autopistas, aunque hay excepciones en algunos casos muy específicos.

Esta no fue la primera vez en la que Spears fue detenida en carretera, pues en septiembre otro agente de tránsito le pidió que se detuviera por que llevaba exceso de velocidad y nuevamente se había olvidado de su documento personal. Las imágenes de la cámara corporal publicadas por el medio TMZ mostraron que la artista conducía a casi 100 kilómetros por hora, excediendo el límite de 33 kilómetros por hora reglamentado. En ese caso, la escritora de “The woman in me” se excusó asegurando que tenía mucha prisa y, por otro lado, que los documentos se encontraban en manos de su equipo de seguridad. Esas razones no evitaron que Britney recibiera una multa de 1.140 dólares y otra advertencia.

Las justificaciones de la intérprete de “Baby one more time” no la salvaron de abrir una hoja con todo el historial de infracciones previas a su nombre y para evitar futuros sucesos al igual que la sanción de su licencia, la cantante desembolsó otros $400 dólares adicionales en un curso de autoescuela de tránsito.