'Eres una bruja' | Kourtney Kardashian le declara la guerra a su hermana Kim

Los Ángeles/El apellido Kardashian pertenece a una de las dinastías más adineradas y polémicas de la televisión americana. Sus integrantes han llegado al éxito no solo por sus proyectos empresariales e imágenes personales, sino también por su exposición a la vida pública de su diario vivir en familia.

Keeping Up with the Kardashians es el reality show que se ha emitido desde 2007 y que deja ver las relaciones interpersonales de todos integrantes, su evolución profesional, viajes, el crecimiento de sus carreras y los eventos escandalosos que la familia afronta en varias ocasiones. La cuarta temporada de 'Las Kardashians' se estrenará el próximo 28 de septiembre en Hulu y promete llegar cargada de drama al revivir la tensa situación entre las hermanas Kim y Kourtney.

¿Por qué inició la rivalidad entre ambas?

Los problemas entre Kourtney Kardashian y Kim surgieron el año pasado en Italia por acusaciones de plagio por parte de Kim. La ex de Kanye West, anunció que sería directora creativa de un desfile de Dolce & Gabbana en Milán. Sin embargo, la noticia no resultó de agrado para su hermana Kourtney porque la misma firma italiana se había encargado de arreglar su boda en Portofino. De hecho, Kourtney habló en el reality y catalogó el desfile de su hermana como plagio:

"Siento que hay abundancia de oportunidades. No se trata de negocios, es que hay tantas cosas y eso tiene prioridad sobre hacer daño a tu hermana. Es legítimo copiar mi boda". — Kourtney Kardashian

Kourtney mencionó que tomó "referencias" de los archivos de Dolce Gabbana de los años 90 cuando estaba planificando el estilo en el que se basaría su boda en Italia. Es por esto que su molestia creció en contra de Kim y no le perdona que hiciera lo mismo al crear su colección en colaboración con los diseñadores en septiembre de ese mismo año para la Semana de la Moda de Milán.

En la última temporada que salió al aire las hermanas concretaron sentarse a hablar con calma para solucionar sus diferencias. Sin embargo, la paz les ha durado literalmente un verano. En el tráiler promocional de esta nueva entrega, se puede ver como la pelea sigue viva entre ambas mediante una llamada en la cual Kim le recrimina a su hermana diciendo:

Eres una persona diferente. Nos odias. Todos hablamos de eso”, expresa en voz alta. A lo que su hermana le contesta “eres una bruja y te odio.

Kourtney por su parte lamenta no sentirse entendida por parte de su familia que solo se la pasa hablando de ella. Sin embargo, en ningún minuto del tráiler se hace mención del momento difícil que vivió la celebridad hace pocos días luego de visitar el quirófano por una cirugía fetal de emergencia, situación en la cual se le vio en compañía de algunos de sus familiares.