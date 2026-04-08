Canelo Álvarez sorprende al iniciar su etapa universitaria fuera del boxeo

A sus 35 años, el excampeón mundial Saúl "Canelo" Álvarez indiscutible ha decidido dar un giro significativo a su vida personal y profesional al comenzar estudios universitarios en la Universidad de Estudios Integrales de San Diego, marcando así un nuevo capítulo enfocado en su crecimiento académico y empresarial.

El anuncio tomó relevancia luego de que el propio deportista compartiera en sus redes sociales imágenes de su primer día como estudiante. Con una actitud motivadora, dejó claro que su decisión busca inspirar a otros a perseguir nuevas metas sin importar la edad. “Nunca es tarde para empezar. Primer día de escuela”, escribió el pugilista, acompañando una fotografía en la que aparece sosteniendo una pizarra que simboliza el inicio de esta etapa.

El ingreso a la universidad representa un paso estratégico en la carrera de Canelo, quien no solo ha destacado por sus logros deportivos, sino también por su visión empresarial. A lo largo de los años, el tapatío ha construido un imperio fuera del boxeo, consolidándose como un referente en el mundo de los negocios. Sin embargo, ahora busca fortalecer ese conocimiento desde la academia, posiblemente con programas relacionados con administración, marketing o gestión deportiva.

Durante su primer día, el boxeador compartió detalles personales que reflejan su entusiasmo por este nuevo reto. Entre ellos, mencionó a su profesor y algunos aspectos cotidianos de su vida, incluyendo su afición por el golf. Además, dejó ver su ambición a futuro al señalar en su pizarra que desea convertirse en un hombre de negocios aún más sólido. Esta decisión se alinea con su trayectoria, caracterizada por una constante evolución dentro y fuera del cuadrilátero.

Las imágenes publicadas también muestran su llegada a las instalaciones universitarias, donde fue recibido por el personal académico en un ambiente cálido y cercano. En uno de los momentos más simbólicos, Canelo colocó un marcador en Guadalajara, su ciudad natal, dentro de un mapa, reafirmando el orgullo por sus raíces mientras se proyecta hacia nuevas metas internacionales.

Este nuevo reto académico no interfiere con su carrera deportiva. El mexicano continúa preparándose para su próximo combate programado en Riad, donde buscará recuperar los títulos de peso supermediano que perdió recientemente frente a Terence Crawford. La combinación de disciplina deportiva y formación académica refleja su compromiso con un desarrollo integral.

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Además, su decisión de estudiar coincide con los planes que ha compartido sobre su retiro del boxeo. En declaraciones previas, el pugilista dejó entrever que su futuro estará ligado tanto al mundo empresarial como al desarrollo de nuevos talentos. “Siempre aparecerá alguien. Me encantaría apoyarlo. Si algún día soy promotor quiero enseñar a los peleadores cómo manejar su carrera y negocio”, afirmó, evidenciando su interés en guiar a las nuevas generaciones.

En esa misma línea, también habló sobre el momento en que podría cerrar su etapa como boxeador profesional. “Mi familia lo sabe y llegará el momento de disfrutarlas. No pienso apresurar mi retiro. En dos años creo que sería el momento ideal, a los 37 años. También tengo metas fuera del boxeo, en negocios y en mi familia”, confesó, dejando claro que su prioridad futura será equilibrar su vida personal con nuevos proyectos.

La incursión de Canelo en la educación superior envía un poderoso mensaje sobre la importancia del aprendizaje continuo. Su historia demuestra que incluso quienes han alcanzado la cima en sus respectivas disciplinas pueden reinventarse y seguir creciendo. Con este paso, el boxeador no solo amplía sus horizontes, sino que también fortalece su legado como un ejemplo de perseverancia, visión y disciplina.

En un momento donde muchos atletas piensan en el retiro como el final de su camino, Canelo Álvarez lo redefine como el inicio de nuevas oportunidades. Su apuesta por la educación y los negocios confirma que su legado trascenderá más allá de los títulos y victorias, consolidándose también en el ámbito empresarial y formativo.