¡Confirmado! Las Chicas del Can y Willie González estarán en el Sandra Fest 50+5

Ciudad de Panamá, Panamá/Poco a poco, la cantante de música típica Sandra Sandoval desvela detalles de lo que será el Sandra Fest 50+5 el próximo 12 de abril.

Recordemos que Sandra cumple sus 55 años el 10 de abril y desde hace años celebra su onomástico con su público.

Aunque en las ediciones anteriores la cantante realizó el evento en Panamá Oeste, este año se espera que más personas la acompañen en esta fiesta esperada, pues recientemente anunció que el Sandra Fest 50+5 será en la capital, específicamente en el Figali Convention Center.

También adelantó que la acompañarán entre siete y ocho artistas, entre ellos dos internacionales.

En un video en su cuenta de Instagram, Sandra Sandoval compartió dos nombres de artistas internacionales: “Las Chicas del Can” y Willie González.

🔗¡Ya es oficial! El Sandra Fest 50+5 se muda a la capital

Según Sandra, muchos de sus seguidores le consultaron por qué no estaría en los 55 años Olga Tañón, por lo que explicó que, habló con la cantante puertorriqueña, pero tiene otros compromisos. “La amo a ella, me hubiese gustado que hubiese estado, pero van a estar las Chicas del Can y Willie González”.

También estarán muchos artistas de Panamá.

🔗Sandra Sandoval puso a bailar 'Pa La Racha' a las reclusas de la cárcel femenina

“Vamos a tener que empezar tempranito, como a las 8 de la noche, para que todos toquemos”, destacó la “Gallina Fina”.

El año pasado, Samy y Sandra Sandoval demostraron por qué son los Patrones de la cumbia, con la edición del Sandra Fest 50+4 en Westland Mall, y lo que se vivió fue una noche apoteósica y para la historia.

Fue tal el poder de convocatoria de la “Gallina Fina” que los estacionamientos del Westland Mall se quedaron pequeños para la cantidad de gente que asistió al llamado "evento del año". De hecho, la propia Sandra quedó impactada al ver el mar de personas que llegaron para celebrar junto a ella su cumpleaños 54 el año pasado.

Nadie se quiso perder el baile de La Patrona, incluso hubo gente que llegó desde tempranas horas para asegurar su puesto. No obstante, a medida que fueron pasando las horas, más y más personas se fueron agolpando en la entrada hasta un punto en que los organizadores no se daban abasto poniendo cintillos. Esto causó que varias personas se quejaran de la logística para ingresar al recinto, pues el baile inició y aún había una gran cantidad de personas esperando afuera para entrar.

Según las estimaciones de la organización del año pasado, fueron más de 11,000 personas quienes asistieron al Sandra Fest, convirtiéndose hasta ahora en uno de los bailes típicos más llenos del 2024.

Sandra aprovechó para contestar a sus seguidores que está más delgada porque tiene una dieta estricta sugerida por sus médicos, debido a que padece de divertículos.