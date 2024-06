Alec Baldwin y su familia tendrán su reality show

El actor Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin oficializaron el lanzamiento de su nueva serie, que será transmitida en el 2025 por TLC y que recibe como nombre provisional ‘Los Baldwin’, en donde a través de un reality show revelarán cómo es su vida ejerciendo como padres de siete hijos.

Carmen Gabriela de 10 años, María Lucía Victoria de 3, Ilaria Catalina Irena de 20 meses; Rafael Thomas de 8 años, Leonardo Ángel Charles de 7, Romeo Alejandro David de 6 y Eduardo "Edu" Pao Lucas de 3, hacen parte de la dinastía del actor y estarán presentes en una versión que espera dar los resultados que encontró Hollywood en ‘Keeping Up With The Kardashians’.

El actor, quien ahora tiene 66 años y su esposa de 40, aseguraron que se tratará de una serie maravillosa para "unirse al amor, la risa y el drama sin parar".

"Tenemos un anuncio que hacer. Dios mío, no... antes de que su esposa bromee: No, definitivamente no. Hemos terminado de tener hijos. ¡Se trata de nuestro programa! Los altibajos, lo bueno, lo malo, lo salvaje y lo loco. El hogar es el lugar que más nos gusta estar”, dijo Alec en su anuncio sobre la serie.

El caso de Alec Baldwin ha avanzado significativamente en 2024. En mayo, un juez de Nuevo México rechazó la moción de Baldwin para desestimar la acusación de homicidio involuntario en su contra relacionada con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película "Rust" en 2021.

Baldwin había sido acusado inicialmente en 2023, pero los cargos se retiraron temporalmente antes de ser reactivados en enero de 2024 con una nueva acusación formal. Los abogados de Baldwin alegaron que hubo irregularidades por parte de los fiscales durante el proceso del gran jurado, pero el juez determinó que no hubo mala conducta intencional.

En paralelo, Hannah Gutierrez-Reed, la armera del set, fue condenada en marzo de 2024 por homicidio involuntario y sentenciada a 18 meses de prisión.