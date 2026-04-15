Alec Baldwin rompe el silencio sobre su enfermedad tras la tragedia de ‘Rust’

La vida del actor dio un giro radical tras el accidente ocurrido durante el rodaje de Rust en 2021, un episodio que no solo impactó su carrera, sino que dejó profundas secuelas en su salud física y emocional.

A casi cinco años del hecho, el actor Alec Baldwin ha comenzado a hablar con mayor franqueza sobre las consecuencias que enfrenta, incluyendo su deseo de abandonar definitivamente la actuación.

Durante una conversación en el pódcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, grabado en el Boulder International Film Festival, Baldwin describió el nivel de desgaste personal que ha vivido desde entonces. “Me quedé mucho tiempo en casa. Estuve en casa con mis hijos tres años y medio, casi sin trabajar”, relató, evidenciando cómo su rutina cambió por completo tras la tragedia.

El actor fue aún más contundente al referirse a su futuro profesional. “Ya no quiero salir de mi casa. No quiero trabajar más. No quiero. De verdad que no. Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos”, afirmó. Sus palabras reflejan un agotamiento profundo y una transformación en sus prioridades, donde la vida familiar ha pasado a ocupar el primer lugar.

El origen de este cambio se remonta al 21 de octubre de 2021, cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins murió en el set de filmación en Nuevo México tras el disparo de un arma que Baldwin sostenía durante un ensayo. En el mismo incidente resultó herido el director Joel Souza. Desde entonces, el caso ha estado rodeado de procesos judiciales, investigaciones y controversias mediáticas.

Aunque Baldwin fue acusado inicialmente de homicidio involuntario, los cargos fueron desestimados en distintas etapas del proceso. Posteriormente, el propio actor emprendió acciones legales en Santa Fe, Nuevo México, denunciando irregularidades en el manejo de la evidencia. El prolongado conflicto judicial no solo afectó su imagen pública, sino que profundizó su desgaste emocional y físico.

El impacto en su salud ha sido uno de los aspectos más reveladores de sus recientes declaraciones. “Fue indeciblemente difícil de sobrellevar”, confesó sobre la experiencia. Baldwin explicó que desarrolló hipotensión ortostática, una condición que afecta la presión arterial y puede provocar desmayos, agravada por la medicación que estaba tomando.

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El actor describió episodios especialmente críticos. “Me desmayé tres veces durante el fin de semana de St. Patrick’s Day y caí sobre mi mujer. Fue una locura. Fue horrible”, recordó. Estos incidentes lo obligaron a permanecer en cama durante más de una semana y a someterse a fisioterapia antes de poder retomar cualquier actividad. El deterioro físico evidenció hasta qué punto el caso había trascendido lo legal para convertirse en una crisis de salud integral.

A pesar de su estado, Baldwin tuvo que regresar al rodaje de la película como parte de un acuerdo con Matthew Hutchins. “Tuve que montar a caballo y volver a Montana para terminar la película, o me iban a demandar. Llegué y no di la actuación que quería dar porque estaba enfermo, pero hice lo que pude”, admitió, dejando ver la presión bajo la que continuó trabajando.

En medio de este proceso, el actor también ha intentado reconstruir su vida personal junto a su esposa, Hilaria Baldwin, y sus hijos. Su día a día, marcado por la recuperación emocional, fue documentado en el reality The Baldwins, mientras que el documental The Trial of Alec Baldwin, dirigido por Rory Kennedy, ha explorado el impacto del caso desde una perspectiva más amplia.

A pesar de haber retomado algunos proyectos recientes, el actor enfrenta una encrucijada personal y profesional, en la que el retiro parece una posibilidad cada vez más real. El desgaste acumulado, sumado a las secuelas físicas, ha redefinido su relación con la industria del entretenimiento.

En uno de los momentos más íntimos del pódcast, Baldwin realizó una videollamada a su esposa frente al público para agradecerle su apoyo incondicional. “Les dije que sin ti no habría sobrevivido todo el asunto de Rust”, expresó. La frase resume el nivel de vulnerabilidad que ha marcado esta etapa de su vida.

Hoy, más allá de los tribunales y los reflectores, Alec Baldwin enfrenta las consecuencias más profundas de una tragedia que transformó su existencia, dejando abierta la pregunta sobre si este será, efectivamente, el cierre definitivo de su carrera en Hollywood.