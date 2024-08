Actor Alfonso Obregón, la voz de Shrek, salió de prisión tras acusaciones de abuso sexual ¿Qué dijo?

Alfonso Obregón, conocido por ser la voz de Shrek en español, ha sido liberado de prisión tras enfrentar serias acusaciones de agresión sexual.

En el video, Obregón manifestó: "Hola a todos. Quiero decirles que estoy bien, en casa con mis seres queridos y mi familia, gracias a mis grandes amigos y compañeros de trabajo que han estado, a los fans y seguidores que se preocuparon por todo esto". Aprovechó para agradecer a quienes lo apoyaron durante su proceso legal, afirmando: "Estoy sano, estoy a salvo y les deseo lo mejor a todos".

La publicación ha sido recibida con mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas del ámbito del doblaje, quienes han instado a evitar juicios prematuros hasta que las autoridades terminen sus investigaciones. Ricardo Brust e Ismael Larumbe también pidieron a la comunidad que no se genere controversia innecesaria, subrayando que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.

Obregón había sido arrestado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México a principios de este mes, tras ser acusado de una presunta agresión sexual hacia una de sus alumnas, un incidente que supuestamente ocurrió en 2022.

La víctima acusó al actor de haberla "tocada indebidamente" durante una clase. Obregón, en declaraciones previas a su detención, explicó que la acusación surgió de un comentario que él hizo durante un ejercicio de clase, el cual él considera malinterpretado: “'Aprieta el cul*', eso fue mi agresión sexual”, mencionó el actor.

¿Quién es la voz en español de Shrek?

Alfonso Obregón es una figura destacada en el mundo del doblaje latinoamericano, con una carrera que abarca más de tres décadas. Además de su papel como Shrek, ha prestado su voz a numerosos personajes en series y películas animadas, incluyendo a Dr. Facilier en The Princess and the Frog y a Frollo en El jorobado de Notre Dame.

Obregón también ha sido reconocido por su trabajo en teatro y televisión, consolidando su estatus como uno de los profesionales más influyentes en el doblaje en español. Su habilidad para dar vida a personajes diversos le ha ganado un lugar especial en el corazón de los fans en América Latina.