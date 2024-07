Estas fueron las condiciones que puso Eugenio Derbez para interpretar a "Burro" en la quinta película de Shrek

Eugenio Derbez confirmó que hará parte de la quinta entrega de Shrek, que está pactada para lanzarse en el 2026. Sin embargo, antes de aceptar el proyecto, en el que interpretará a “burro”, decidió imponer sus condiciones para aceptar el cargo de ser uno de los personajes más graciosos de la cinta.

Su audacia no llegó en paracaídas, el actor ha formado una interpretación única que le dio vida a un personaje que podía haber sido pasado por alto. Desde el comienzo él le puso su toque de humor mexicano, algo que bajo ninguna causa estaría dispuesto a quitarle a “burro”.

“Mira hoy en la mañana recibí una llamada, justo esta mañana me acaban de contactar para Shrek 5 así que yo supongo que sí volveré, pero puse condiciones de que me dejen adaptar el guion, porque si no me dejan adaptar el guion pues pa’ que”, dijo el actor.

Cabe mencionar que Eugenio no solo le dio vida a “Burro” desde la primera entrega de Shrek en el 2001, sino que también dirigió todo el proyecto para darle el toque de comedia que marcaría la diferencia entre todas las otras películas de cuentos de hadas hasta ahora contadas.

Desde luego, recibió más que la aprobación a su petición, ya que el actor fue con firmado dentro del elenco de la nueva cinta que llegará a cines el 1 de julio de 2026.

El éxito de Shrek

Las cuatro películas de Shrek han sido exitosas debido a su humor inteligente, personajes entrañables, y capacidad de atraer tanto a niños como a adultos con sus referencias culturales y temas universales.

Shrek (2001): Introdujo a los personajes icónicos y subvirtió los cuentos de hadas tradicionales. A diferencia de las películas de princesas típicas, el héroe es un ogro gruñón y la princesa Fiona esconde un secreto que desafía las convenciones de belleza y perfección.

Shrek 2 (2004): Expande el mundo y los personajes, introduciendo a la familia real de Fiona y el Gato con Botas. Rompe con el esquema de "vivieron felices para siempre" al explorar las complicaciones del matrimonio y la aceptación familiar, todo envuelto en humor y referencias culturales modernas.

Shrek tercero (2007): Shrek se embarca en una búsqueda para encontrar al heredero adecuado al trono de Muy Muy Lejano. A diferencia de las historias de princesas convencionales, esta entrega aborda temas de responsabilidad y liderazgo con un enfoque cómico y satírico.

Shrek para siempre (2010): Shrek enfrenta una crisis de identidad y un mundo alternativo donde nunca existió. Esta película se distingue por su exploración de la vida familiar y la importancia de valorar lo que se tiene, presentando una reflexión más madura y emocional sobre la vida y las decisiones.