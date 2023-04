Amber Heard regresa a Aquaman 2 tras juicio que le cambió la vida

Tras la tormenta que vivió con el mediático juicio por difamación que protagonizó junto a su exesposo Johnny Depp, la calma vuelve a sobrevolar en la vida de Amber Heard luego que se confirmara su regreso en Aquaman 2. No obstante, su participación en la nueva película de DC Comics divide las opiniones en redes sociales.

La noticia se confirmó durante el segundo día de actividades del CinemaCon 2023, celebrado en el Caesars Palace de Las Vegas, en donde se anunció que el papel de ‘Mera’ volvería a ser interpretado por la actriz de 37 años.

Recientemente, la actriz había revelado que su papel había sido significativamente reducido por culpa de toda la polémica y controversia que se dasató en torno al juicio que la enfrentó a su exesposo Johnny Depp. No obstante, los asistentes del CinemaCon pudieron presenciar de manera exclusiva el primer tráiler de Aquaman 2: The Lost Kingdom, secuela de la cinta de DC Comics protagonizada por Jason Momoa y en donde aparece Heard interpretando a 'Mera'.

De acuerdo con Insider, la intérprete aparece en dos ocasiones en el tráiler, con un vestido blanco, lo que confirmaría lo que por mucho tiempo se dudó: el director y los productores de la cinta no se deshicieron de su papel como se especuló en el marco del pleito legal que vivió contra el actor que interpretó por años a Jack Sparrow en Piratas del Caribe.

Luego que Amber Heard dañara su propia imagen y mintiera durante el juicio contra Johnny Deep el año pasado, la actriz aseguró que no sólo su intimidad se había visto vulnerada, también su vida laboral. En su momento, la actriz habló sobre su cancelación en Aquaman: "luché muy duro para permanecer en la película, porque no querían incluirme. Al comienzo me dieron un guion, pero luego me pasaron otro en el que habían eliminado las escenas de acción que mi personaje y otro distinto tenían”.

Sin embargo, tras darse cuenta del primer adelanto de la segunda parte de Aquaman, tanto los fans de Johnny Deep como los de la saga, manifestaron su inconformidad por el regreso de la actriz a la gran pantalla. “Si van a cancelar a Johnny Depp por no hacer nada, Cancelen Amber Heard por hacer realmente algo. Todo el mundo debería hacer una petición no viendo esta película y hacer que sus ventas en taquilla se vayan por los suelos”, “Amber no se merece regresar a su papel de Mera”, son algunos de los tuits que se leen.



