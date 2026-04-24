Anne Hathaway encabeza la lista de las celebridades más bellas del mundo 2026

Su elección reafirma la intención de redefinir el concepto de belleza en el ámbito global, destacando no solo la apariencia, sino también la historia y la autenticidad.

La revista People volvió a captar la atención global con la publicación de su esperado especial anual sobre las figuras más influyentes en materia de belleza, una edición que en 2026 tiene como protagonista principal a Anne Hathaway, quien lidera el reconocido conteo.

La actriz, consolidada como uno de los rostros más representativos de la industria cinematográfica, encabeza una selección que busca ir más allá de lo estético para destacar autenticidad, trayectoria y evolución personal.

A sus 43 años, Hathaway atraviesa un momento clave en su vida personal y profesional. En medio de la expectativa por el estreno de The Devil Wears Prada 2, la intérprete compartió reflexiones sobre su presente, dejando claro que su prioridad es el bienestar emocional y el equilibrio. “No existe un listado único y completo de ‘Los más bellos del mundo’, ya que People presenta a los seleccionados en distintos artículos y galerías temáticas”, se destaca en la publicación, subrayando el carácter diverso de este reconocimiento.

En la conversación, la actriz también abordó su relación con el paso del tiempo y la percepción de la belleza. Lejos de los estándares tradicionales, aseguró que el envejecimiento no representa una preocupación para ella, sino una etapa natural. Recordó además que durante sus treinta años enfrentó un periodo complejo, marcado por inseguridades y la dificultad de encontrar estabilidad personal, una experiencia que hoy resignifica desde la madurez.

El especial de People 2026 no se limita a una sola lista, sino que se despliega en múltiples categorías que reflejan distintas formas de entender la belleza. “El conteo se concibe como una celebración de figuras que redefinen la belleza, viven bajo sus propios términos e inspiran a otros”, señala el medio, reforzando su enfoque contemporáneo.

Entre los nombres que también destacan este año aparece Ejae, artista surcoreana que ha ganado visibilidad internacional tras dar voz al personaje de Rumi en la producción “KPop Demon Hunters”. La cantante aprovechó su inclusión para pronunciarse sobre los estándares de belleza globales, manifestando orgullo por su identidad cultural y sus raíces, en una industria donde la representación sigue siendo un tema central.

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Otro de los apartados más comentados de la edición reúne a figuras que decidieron mostrarse sin maquillaje, en una apuesta por la naturalidad. Celebridades como Jamie Lee Curtis, Taylor Swift, Selena Gomez, Cindy Crawford y Drew Barrymore forman parte de este segmento, en el que un total de 46 mujeres optaron por una imagen libre de filtros. Esta selección contrasta con los ideales tradicionales de Hollywood y refuerza una narrativa que prioriza la autenticidad sobre la perfección.

El especial también incluye una sección dedicada a los momentos de belleza más impactantes del año, donde el estilo y la innovación ocupan un lugar central. En esta categoría, Zendaya fue reconocida por su corte de cabello tipo “bixie”, mientras que Margot Robbie llamó la atención por el uso de rubor intenso durante la promoción de “Wuthering Heights”. A estos nombres se suman referencias como los rizos de Odeya Rush y la presencia de figuras icónicas que celebran seis décadas de vida, entre ellas Salma Hayek, Janet Jackson y Halle Berry.

La edición se completa con 13 subcategorías que reúnen a diversas personalidades influyentes, incluyendo a Hailey Bieber, Kris Jenner y Miley Cyrus, consolidando un panorama amplio sobre las tendencias actuales en la industria del entretenimiento y la moda.

En retrospectiva, el listado mantiene una línea de continuidad con años anteriores. En 2025, el primer lugar fue otorgado a Demi Moore, mientras que en 2024 el reconocimiento principal recayó en la colombiana Sofía Vergara, evidenciando la diversidad de perfiles que han encabezado esta clasificación.