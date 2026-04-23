'Cómo entrenar a tu dragón 2' | Técnico pierde varios dedos durante rodaje y abre debate sobre seguridad laboral

Un grave incidente ocurrido durante la producción de la esperada secuela live-action de Cómo entrenar a tu dragón 2 ha encendido las alarmas en la industria audiovisual.

Un integrante del equipo técnico sufrió la amputación de varios dedos tras un accidente con una sierra, en hechos registrados a inicios de este mes en el Reino Unido, según información difundida por TMZ.

El trabajador, quien formaba parte del área de efectos especiales, resultó herido en un taller vinculado a la producción, ubicado en Sky Studios Elstree, donde actualmente se desarrolla el rodaje. De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió durante labores relacionadas con la construcción y preparación de utilería, actividades que implican el uso de herramientas de alto riesgo como sierras industriales.

Tras el incidente, el técnico fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde se le practicó una intervención quirúrgica con la intención de reimplantar los dedos afectados. Sin embargo, los procedimientos no lograron revertir el daño, por lo que la lesión fue catalogada como permanente, generando preocupación tanto dentro como fuera del set de filmación.

Hasta el momento, no se han revelado detalles precisos sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente, ni se ha confirmado si existieron fallas en los protocolos de seguridad. Tampoco se han emitido comunicados oficiales por parte del estudio o del equipo de producción sobre el estado de salud del trabajador o las posibles medidas adoptadas tras lo sucedido, lo que ha incrementado la atención mediática alrededor del caso.

La película está dirigida por Dean DeBlois, responsable de las entregas animadas de la franquicia y de su primera adaptación en acción real. El rodaje de esta nueva entrega comenzó en febrero de 2026, marcando una nueva etapa para la saga que anteriormente había sido filmada en Titanic Studios. En esta ocasión, la producción se trasladó a los estudios Elstree, uno de los complejos cinematográficos más importantes del Reino Unido.

El elenco está encabezado por Mason Thames, acompañado por Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Nick Frost y Gerard Butler, quienes retoman sus papeles. A ellos se suma Cate Blanchett, quien vuelve a interpretar a Valka, personaje al que ya había dado voz en las versiones animadas. También se incorporan nuevas figuras como Ólafur Darri Ólafsson y Phil Dunster.

La producción está a cargo de Marc Platt Productions y mantiene, por ahora, su fecha de estreno prevista para el 11 de junio de 2027, sin que se haya confirmado si el accidente provocará cambios en el calendario de rodaje.

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Este caso se produce en un contexto en el que diversas organizaciones del sector audiovisual en el Reino Unido han advertido sobre riesgos laborales en la industria. En 2025, el sindicato Bectu, en conjunto con Pact, emitió un comunicado alertando sobre prácticas que podrían comprometer la seguridad de los trabajadores, como la extensión de jornadas laborales más allá de los tiempos de descanso establecidos.

El fenómeno conocido como “broken turnaround”, que implica la reducción de los periodos de descanso entre jornadas consecutivas, ha sido señalado como un factor de riesgo. En ese contexto, el secretario nacional de Bectu, Spencer Macdonald, advirtió que “la disminución de los periodos de descanso puede afectar la capacidad de los trabajadores para desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz”. Además, indicó que los reportes recibidos por el sindicato incluyen referencias a agotamiento, incidentes, situaciones de riesgo y afectaciones a la salud mental.

El accidente ocurrido durante la producción de esta ambiciosa película no solo pone el foco en la situación individual del trabajador afectado, sino que también reabre el debate sobre las condiciones en las que operan los equipos técnicos en grandes producciones. Mientras la industria continúa avanzando en proyectos de alto presupuesto, la seguridad laboral vuelve a posicionarse como un tema crítico que exige atención inmediata.