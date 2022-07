Actor de 'Call Me by Your Name' acusado de canibalismo ahora trabaja en un hotel del Caribe

El actor Armie Hammer, que saltó a la fama por interpretar al estudiante de posgrado, Oliver en Call Me By Your Name, está trabajando en un hotel de las Islas Caimán, donde se refugió para escapar del escarnio público luego que el año pasado fuera acusado de canibalismo, sometimiento y violación por una mujer.

Los problemas de Hammer comenzaron a finales de 2020 cuando se hicieron públicas unas capturas de pantalla con una serie de supuestos mensajes que el actor envió a algunas mujeres, donde hablaba de prácticas sexuales sadomasoquistas y caníbales. Poco después el actor fue acusado de violación, lo que lo llevó a abandonar proyectos como Shotgun Wedding y The Offer.

Hammer negó las acusaciones de violación, argumentando que toda interacción con las mujeres con las que ha tenido relaciones sexuales fueron consensuadas. Sin embargo, su carrera se vio gravemente dañada y ewxpulsado de Hollywood.

Ahora, el intérprete estadounidense es de nuevo noticia, ocho meses después de salir de una clínica de rehabilitación en la que ingresó en junio de 2021 para tratar sus complejas adicciones al sexo, además de sus problemas con el alcohol y las drogas.

Tras el escándalo, Hammer optó por abandonar la vida pública y tomó la radical decisión de mudarse a las islas Caimán, donde curiosamente también residen su ex mujer, Elizabeth Chambers, y las dos hijas del antiguo matrimonio. En un principio, Hammer simplemente se hospedaba en el exclusivo Morritt's Resort, pero una vez desprovisto de fondos, trató de encontrar empleo en sus instalaciones.

Aunque los primeros rumores fueron desmentidos oficialmente, la revista Variety se puso en contacto con fuentes de la empresa que, en efecto, han terminado corroborando la noticia.

Estos informantes aseguran que el artista trabaja "en un cubículo" donde promociona y trata de vender propiedades inmobiliarias a los clientes del hotel. En su momento se afirmó que Hammer había sido visto enfundado en el uniforme de un conserje, pero los mismos confidentes aseguran que, al menos en la actualidad, el actor no realiza funciones de esa naturaleza. Sea como fuere, este cambio radical en su trayectoria laboral se explica con una situación financiera claramente ruinosa. "Está totalmente en bancarrota", ha apuntado una de las fuentes.

Armie Hammer, quien protagonizó cintas como The Social Network, Call Me By Your Name y, recientemente, Death on the Nile, es bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer, uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, la fuente señala que Armie ya no forma parte de la nómina familiar y que necesita tener “un trabajo normal y respetable para ganar dinero”.

