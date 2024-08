Ben Affleck interpretará a Hulk Hogan en una película basada en el escándalo 'Gawker Media'

La productora Artists Equity, fundada por Matt Damon y Ben Affleck, se está inspirando en una controvertida batalla legal que recibe como nombre temporal Killing Gawker y que se centra en la polémica disputa entre el famoso luchador Hulk Hogan y el sitio web de noticias Gawker Media en el 2012.

La película será una adaptación del guion basado en el libro Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue del autor Ryan Holiday.

Además, se conoció que la productora de Affleck y Damon quiere contar con la participación del cineasta Gus Van Sant, con quien ellos ya habían trabajado en el drama que obtuvo nueve nominaciones a los premios Oscar y ganó dos estatuillas, En busca del destino o Mente Indomable en 1997.

El rumor que corre entre los medios estadounidenses es que Ben Affleck podría asumir el protagonismo de la película al interpretar al luchador.

¿Qué pasó entre el luchador Hulk Hogan y Gawker?

El conflicto entre Gawker y Hulk Hogan (cuyo nombre real es Terry Bollea) se originó cuando Gawker, un sitio web de noticias y chismes, publicó en 2012 un video explícito sin su consentimiento en el que aparecía Hogan.

El luchador demandó a Gawker por invasión de privacidad, solicitando 100 millones de dólares en daños.

En 2016, el caso fue llevado a juicio y el jurado falló a favor de Hogan, otorgándole 140 millones de dólares en daños.

Este veredicto llevó a Gawker Media a declararse en bancarrota y, finalmente, a cerrar su sitio web. La financiación de la demanda de Hogan fue respaldada por el multimillonario Peter Thiel, quien tenía una disputa personal con Gawker después de que la empresa publicara un artículo sobre su orientación sexual años antes.