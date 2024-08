¡Solo la suegra lo soporta! Círculo cero de Jennifer López detesta a Ben Affleck: 'Es un triple imbécil'

Una fuente cercana a ambas celebridades dio a conocer que el actor es no querido por el círculo social de la cantante y actriz.

Tras los rumores del inminente divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck, que sería solo cuestión de días para ser oficializado, una fuente cercana a ambos entregó detalles de uno de los motivos por los que la relación estaría más que fracturada.

Según la fuente, Benny Medina, manager de Jennifer López, ha sido uno de los principales opositores de la relación entre la diva del Bronx y el actor desde su primer romance a inicios de la década del 2000. De hecho, Medina dejó de trabajar con Jennifer López en 2003, y se dice que su ruptura profesional se debió principalmente a desacuerdos sobre las decisiones que la artista estaba tomando en relación con Affleck. Un año después, cuando Ben y JLo ya habían terminado, Benny regresó a trabajar con la actriz y cantante.

Sin embargo, otra persona que estuvo en contra del regreso de López y Affleck fue la actriz Leah Remini, quien le mencionó a la artista que no debía retomar ese noviazgo con el actor “Porque es egoísta y no está completamente comprometido como pareja”, aseguró la fuente.

Ahora, los amigos de Jennifer López estarían más que exasperados con la situación, pues aseguran que Affleck habría detenido los trámites del divorcio para no humillar a la cantante, lo que no significa que no saldrán a la luz en cualquier momento: “Ella está furiosa. Él la ha humillado. Él fue quien inició la reconciliación”, dijo una fuente.

“Nadie, excepto la madre de Jennifer López quiere a Ben Affleck. Es un triple imbécil”, dijo un segundo informante al respecto.

A pesar de que oficialmente no hay todavía un pronunciamiento de ambos famosos, con respecto a su situación marital, las evidencias indican que están más separados que nunca.

No viven juntos; han pasado distanciados en fechas importantes, tanto el cumpleaños de López como el segundo aniversario de bodas; vendieron la mansión comprada tras su matrimonio y no llevan puestas sus argollas de alianza.