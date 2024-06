Ben Affleck explica por qué siempre parece enojado en las fotos de los paparazzi

El actor rompió el silencio y dijo la razón por la que usualmente se le ve haciendo cierto tipo de gestos en los que refleja rechazo y que son muy usuales cuando sabe que los paparazzi están cerca, dejando entrever que algunas de las más recientes imágenes captadas en las que está con su esposa Jennifer López podrían ser debido a ello y no por su matrimonio.

Los memes de “Sad Affleck” se han viralizado en los Estados Unidos tanto como los de Cillian Murphy, por lo que el actor aclaró varias raíces del asunto.

"Soy un poco tímido. Tampoco me gusta recibir mucha atención. Por eso la gente me ve y dice: '¿Por qué este tipo siempre está enojado?' Porque alguien tiene su cámara y me la pone en la cara y yo digo: 'Está bien, aquí vamos'", confesó el ganador del Oscar a Kevin Hart durante el estreno de la cuarta temporada de Hart to Heart de Peacock.

Añadió que en algunas ocasiones sus gestos de desaprobación han sido porque protege de los fotógrafos invasivos a sus hijos, Violet de 18 años, Seraphina de 15 y Samuel de 12, a quienes comparte con su ex Jennifer Garner y los gemelos de 16 años de su esposa Jennifer López, Max y Emme.

"Además, porque estoy con mis hijos y me están tomando fotos. En realidad, lo que me gustaría hacer es mucho más definitivo que simplemente mirarlos mal. No me importa, pueden tomarme una foto en un club o en un estreno, con mi esposa, me importa un carajo. Que se jodan. No les doy cuenta. Pero con mis hijos eso es diferente", puntualizó.

Sin embargo, aclaró que no hace parte de su forma de ser estar sonriendo el 100% del tiempo, pero esto no necesariamente es señal de que está enojado, lo cual hasta en su casa le ocurre con su familia: "Por cierto, también podría ser que ocurriera cuando me encuentro sentado en casa y me preguntan: '¿Qué pasa?' 'Nada. No pasa nada'”, dijo y añadió: "La gente está proyectando en mí algo que no siento en absoluto por mí mismo".