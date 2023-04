Ni Chris Evans se ha salvado de quedar 'ghosteado'

Solo porque seas el ‘Hombre más sexy del Planeta’’ no significa que las citas siempre salgan bien. Ni siquiera Capitán América, uno de más fuertes y guapos superhéroes de Marvel se ha salvado de quedar ‘’ghosteado’’.

Chris Evans, que el año pasado fue catalogado como el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People, admitió en una entrevista que ha sido ghosteado y que ha experimentado situaciones peores a esa.

‘Ghosted’ es la nueva película que protagonizan Evan y Ana de Armas que se estrenará el próximo 21 de abril en Apple TV+. En los últimos años, el término 'ghostear' o hacer 'ghosting' se han hecho muy populares en las redes sociales, y estas se refieren a cuando estás saliendo con alguien y de un momento a otro se desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación, cortando la relación o la comunicación sin más.

‘Ghosted’, la nueva película que protagoniza junto con Ana de Armas, es un film romántico y de acción que cuenta la historia de Cole, un granjero que se enamora luego de haber tenido una primera cita con Sadie. Sin embargo, el problema empieza cuando ella no responde sus mensajes y desaparece, pero él está muy convencido de que el destino los unió. Por esto, emprende un viaje a Londres como gesto de amor y allí descubre que Sadie ha desaparecido porque es agente de la CIA.

Durante la premiere de la película entrevistaron al actor y le preguntaron si alguna vez había pasado por una situación similar a lo que el sincero respondió, "Siento que he vivido cosas peores". Sin embargo, Evans confirmó que se siente más cómodo con el ‘’ghosting’’, ´´Creo que preferiría ser 'ghosteado' porque puedo inventar cualquier historia que quiera. He tenido una disminución lenta en los mensajes de texto, y simplemente sabes que la persona te está haciendo a un lado casualmente’’, explicó.

Como bien se sabe, el actor de 41 años, mantiene una relación con Alba Baptista desde hace un poco más de un año y confesó que el sobrelleva la comunicación en su relación con sensibilidad.

Evans se considera una persona muy sensible, "No me gusta discutir, no me gusta levantar la voz ni ninguna forma de manipulación", explicó. "Me encanta el amor. Soy sentimental. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Ante una buena canción, un bonito atardecer, sí, mis emociones brotan".

Qué es el ghosting

El término 'ghosting', proviene de la palabra inglesa 'ghost', que significa "fantasma" y se refiere a "desaparecer como un fantasma".

Se aplica en aquellos casos en los que estás iniciando una relación y aunque tú creas que todo está avanzando correctamente, de repente un día, sin más, esa persona desaparece. Se esfuma. Es como si la tierra se la hubiera tragado. Hay quien lo hace de forma más gradual, te van dando largas y negativas hasta que al final desaparecen y quien te aparta de su vida sin más.