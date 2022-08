Ciudad Cruel: ¿Por qué Seniz Karacay es la villana de la década?

El éxito que ha tenido Ciudad Cruel a su paso por distintos países, ha sido rotundo y el mérito se lo lleva la impresionante trama y las galardonadas actuaciones. A simple vista vemos a una mujer elegante que muestra respeto y a su vez esa calidez de madre, pero lo que muchos no saben, es que en la historia ella es una vil mujer.

Son 10 los personajes que cautivan a Panamá noche tras noche, pero hay uno que resalta sobre los demás. Seniz Karacay, el nombre que resuena desde el estreno de Ciudad Cruel. Para Seniz; quién importa en el mundo es su familia, los demás, que mejor ni existan.

Entendiendo al personaje

Es muy bella, delicada, adinerada, pero tiene una risa maquiavélica y su presencia para algunos es aterradora. Sabe humillar y hacerlos perder el control, es experta en victimizarse, y quien no le agrade, no titubeará para sacarlo del camino; no soporta a los confianzudos, ni tampoco a los que la retan, Seniz se lleva el papel de la mejor villana de la década.

Más allá de estas temibles cualidades, la verdad detrás de su personaje es aterradora, y es que, con sus manipulaciones, Seniz es realmente la culpable de que Nedim esté en una silla de ruedas, y del accidente que lo puso allí, paralítico. Sin embargo, durante años, ha dejado que su propio hijo Cenk, cargue con la culpa de creer que fue él quien dejó caer a su primo y quien le causó la lesión cerebral. Esta culpa, llevó a Cenk por un camino de autodestrucción hasta la fecha.

Seniz es tan manipuladora que, aunque por fuera profesa ser una madre que lo da todo por sus hijos, ella ha permitido esto para su propio beneficio.

¿Alguien podrá contra ella? No te la pierdas de lunes a viernes a las 9 de la noche por TVN.