Actriz de La Familia Peluche operada de emergencia después que le explotara un implante mamario

La reconocida comediante Consuelo Duval, preocupó a sus seguidores luego de ausentarse de sus redes sociales y del programa Netas Divinas. La actriz reveló recientemente el complicado momento de salud que vivió luego de que uno de sus implantes de seno se le reventara.

En un video publicado en sus redes, detalló que había ignorado las señales que su cuerpo le enviaba desde hacía varios meses: "Hace como cuatro o cinco meses empecé a tener dolores en el cuello, en el hombro, en la espalda, me dolían las muelas, la cabeza y la verdad nunca lo relacioné con lo que fue", confesó la actriz, quien nunca pensó que estos síntomas estarían relacionados con sus implantes.

Relató que durante un viaje a San Antonio, Texas, con su hija Paly Duval, el problema se hizo evidente cuando visitaron un parque de diversiones. Al colocarse el cinturón de seguridad en una de las atracciones, experimentó un dolor en el seno derecho: "Sentí dolor en la bubi derecha y fue cuando relacioné todos los dolores con que se me había reventado un implante", recordó la actriz.

Ante la gravedad de la situación, interrumpió su viaje y regresó a México de inmediato: "Me regresé a México, fui al doctor, y efectivamente, se rompió el implante y todo el gel del implante estaba en mis músculos, en mis ganglios, invadiéndome, y mi cuerpo no hallaba cómo decirme. Qué maravilla el cuerpo", expresó, visiblemente conmovida.

La cirugía, que duró seis horas, fue exitosa, y se encuentra actualmente en recuperación. La actriz destacó que su cuerpo le dio señales claras de que algo no estaba bien, pero no las escuchó a tiempo: "Lo comparto porque, si te está pasando lo mismo que a mí, corre al doctor y quítate las prótesis porque es tu cuerpo diciéndote ‘ya no quiero cosas extrañas’, sácalas y limpia tu cuerpo", instó la actriz, buscando concienciar a otras mujeres.

Finalmente, agradeció al equipo médico que le reconstruyó el seno y expresó su alivio de no tener "nada extraño" en su cuerpo. "Estoy bien, el doctor me reconstruyó, me puso muy bonita, y lo mejor es que ya no tengo nada extraño en mi cuerpo. Yo ya estoy operada, estoy sana, y estoy muy bien", concluyó, mostrándose optimista sobre su recuperación y su estado actual.