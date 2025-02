El día que Tom Cruise sacudió a Hollywood devolviendo sus Globos de Oro ¿Por que lo hizo?

En un gesto inesperado y cargado de simbolismo, Tom Cruise devolvió en 2021 sus tres premios Golden Globe, en rechazo a la corrupción y la falta de diversidad dentro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Esta decisión no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también desató un debate sobre la legitimidad de uno de los premios más controvertidos de la industria cinematográfica.

El actor, conocido por su meticulosa trayectoria y su influencia en Hollywood, devolvió los galardones que había ganado por sus actuaciones en Born on the Fourth of July, Jerry Maguire y Magnolia, sin ofrecer declaraciones públicas. Sin embargo, su postura fue clara: un rechazo contundente a la falta de transparencia y diversidad en la organización.

La controversia estalló tras una investigación que reveló que la HFPA, compuesta por 87 miembros, no incluía a ningún periodista afrodescendiente. En un momento en el que la industria del entretenimiento enfrentaba un fuerte escrutinio por la falta de equidad racial, esta revelación provocó una ola de indignación.

La falta de diversidad no fue el único escándalo. La HFPA también fue señalada por prácticas de corrupción, incluyendo la recepción de regalos y viajes lujosos por parte de estudios de cine a cambio de nominaciones y premios. Esta situación puso en duda la legitimidad de las votaciones y generó críticas de destacados actores y directores.

Entre las denuncias más impactantes, la actriz Scarlett Johansson afirmó que en las conferencias de prensa de la HFPA recibía preguntas que “rayaban en el acoso sexual”. Por su parte, el ganador del Oscar Gary Oldman se refirió a la organización como “90 desconocidos dándose placer”, cuestionando así la credibilidad de sus premios.

El gesto de Tom Cruise tuvo un efecto dominó en la industria. Su postura incrementó la presión sobre la HFPA y motivó a otras estrellas a sumarse a la ola de críticas. La cadena NBC, que tradicionalmente transmitía la ceremonia de los Golden Globe, canceló la emisión de la edición 2022, alegando que la organización necesitaba reformas significativas.

Al respecto, la cadena declaró: “Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y sentimos que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”.

En respuesta a las críticas, la HFPA intentó implementar reformas internas, incluyendo la incorporación de nuevos miembros para mejorar la diversidad racial y la adopción de normas más estrictas sobre la ética en la votación. Sin embargo, para muchos en la industria, estos cambios resultaron insuficientes y tardíos, lo que afectó la reputación de los Golden Globe de forma irreversible.

La controversia también sacó a la luz viejas prácticas de manipulación en la entrega de premios en Hollywood. El director Oliver Stone, quien trabajó con Cruise en Born on the Fourth of July, insinuó que Harvey Weinstein había influido en la entrega del Oscar de 1990, perjudicando las posibilidades de Cruise de llevarse la estatuilla.

Weinstein, conocido por sus agresivas campañas de premios, jugó un papel crucial en la promoción de películas de su estudio, a menudo mediante estrategias poco éticas. Stone afirmó que el productor utilizó su poder e influencia para asegurar la victoria de Daniel Day-Lewis por My Left Foot, lo que dejó a Cruise sin el Oscar al Mejor Actor.

La protesta de Tom Cruise marcó un punto de inflexión en la industria cinematográfica. Durante décadas, los Golden Globe fueron considerados la antesala de los premios Oscar y un indicador clave del éxito en Hollywood. Sin embargo, su credibilidad ha sido puesta en entredicho, y cada vez más artistas cuestionan los valores y la transparencia de estas ceremonias.