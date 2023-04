Drake Bell se enteró que su esposa le solicitó el divorcio por internet

El actor que recientemente estuvo envuelto en una polémica tras ser reportado desaparecido por las autoridades del estado de Florida, dijo que no sabía que su esposa, Janet Von Schmeling, solicitó el divorcio hasta que vio las noticias en internet.

Tal parece que la exestrella infantil de Nickelodeon, Drake Bell de la serie juvenil "Drake & Josh" se enteró de su divorcio junto con el resto de los mortales.

“Me enteré de que mi esposa solicitó el divorcio por TMZ”, escribió en su cuenta de Twitter.

En los documentos, Janet de 28 años, dice que llevan separados desde septiembre 2022 y que se encuentran pasando por diferencias irreconciliables como la razón de la separación. Según publica el medio Page Six, la mujer está buscando obtener la custodia completa de su hijo, Wyatt Bell, una pensión alimenticia y manutención para ella. Pero asegura que quiere que al actor se le concedan derechos de visitas.

Tras una década de relación y casi cinco años de matrimonio, los rumores sobre esta ruptura comenzaron a sonar en enero pasado, y entre los motivos que destaca Janet en los documentos presentados, señala que desde diciembre pasado, Bell había comenzado a actuar de forma extraña e incluso perturbadora en sus redes sociales.

Además, en 2021 la ex estrella infantil fue acusada por varias mujeres de abuso sexual. No obstante, a principios de este año, trascendió que el cantante ingresó a una clínica de rehabilitación con el objetivo de salvar su matrimonio y demostrarle a su esposa que tenía todas las intenciones de cambiar su comportamiento, algo que finalmente no pasó.

La solicitud de divorcio viene inmediatamente después de que la policía de Florida informara que Drake había desaparecido a principios de este mes, luego de que un familiar llamara a la policía reclamando que Drake había amenazado con suicidarse en respuesta a los problemas de custodia de su hijo Wyatt con Janet.

Incluso, Drake fue visto con su hijo dando un paseo un día antes de que la policía lo considerara como desaparecido y en peligro. Finalmente, el actor fue encontrado sano y salvo un día después y la policía dice que los agentes tomaron medidas para asegurarse de que Drake recibiera una evaluación de salud mental.