Dwayne 'La Roca' Johnson se convierte en lienzo para sus hijas al dejarse maquillar

Con una actitud relajada y un toque de humor, el famoso actor dejó que sus hijas jugaran a ser maquilladoras, transformando su rostro en una obra de arte improvisada.

El sábado 18 de enero, Johnson publicó en su cuenta de Instagram un video que muestra el proceso de maquillaje por parte de sus hijas, Jazzy y Tia. En las imágenes, su rostro aparece completamente cubierto con labial rosado y adornado con stickers en forma de corazón, mientras las pequeñas siguen decorando su cuello con un collar imaginario. La escena destila ternura y complicidad, mostrando a La Roca en su faceta más amorosa y relajada.

En la descripción del video, Johnson reflexionó sobre cómo el tiempo con sus hijas es un regalo que atesora profundamente, sabiendo que estos momentos no durarán para siempre. “Lo que comenzó con mis dos tornados, Jazzy y Tia, preguntando: ‘Papá, ¿podemos ponerte un poco de sombra de ojos?’, y yo diciendo: ‘Sí, pero háganlo rápido y que sea genial, porque tengo que ir al gimnasio’”, escribió el actor, destacando la ligereza y la felicidad del instante.

El video, que muestra a un Johnson completamente sumergido en el juego con sus hijas, acumuló rápidamente 99 millones de vistas y más de 6 millones de “me gusta”. Los seguidores de la estrella no tardaron en reaccionar, llenando los comentarios de elogios y admiración: “Qué gran padre… no cualquiera se deja maquillar así”, “Te amamos”, fueron algunos de los mensajes de apoyo.

Dwayne Johnson, famoso no solo por su carrera en la WWE y el cine, sino también por su cercanía con su familia, ha demostrado una vez más ser un ejemplo de dedicación y amor paternal, haciéndose un espacio en su agenda para disfrutar de esos pequeños momentos que definen el verdadero significado de la paternidad.

Este video no solo ha dado a sus seguidores una dosis de ternura, sino también un recordatorio de que, a pesar de su fama, lo más importante para La Roca sigue siendo su familia. Cabe recordar que no es la primera vez que comparte con sus seguidores cómo es su relación con las pequeñas, resaltando la importancia de que su se siente tan seguro de su masculinidad que no tiene reparo alguno en divertirse con sus hijas, dejándolas que hagan con él lo que quieran.