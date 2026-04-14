'El diablo viste a la moda 2' | Lucy Liu se suma al elenco: lo que se sabe de su personaje

Mientras tanto, el misterio en torno al personaje de Lucy Liu sigue alimentando la expectativa, consolidando a esta secuela como un fenómeno que promete dar mucho de qué hablar.

El esperado regreso de El diablo viste a la moda a la gran pantalla ya comienza a generar conversación global, especialmente tras las recientes declaraciones de Lucy Liu, quien confirmó su participación en la secuela y adelantó detalles sobre el enigmático rol que interpretará.

La nueva entrega, que reúne nuevamente a Meryl Streep y Anne Hathaway, promete explorar el universo de la moda desde una perspectiva actualizada, dos décadas después de la historia original.

“Lucy Liu revela detalles de su ‘papel misterioso’ en ‘El diablo viste a la moda 2′ junto a Meryl Streep y Anne Hathaway”

La actriz habló recientemente en una entrevista con la revista People, donde dejó entrever que su personaje será una de las grandes sorpresas de la producción. Aunque los detalles específicos se mantienen bajo estricta reserva, sus palabras han aumentado la expectativa entre los seguidores de la película.

“Creo que podría considerarse un ‘papel misterioso’. Creo que eso es lo especial. Creo que todo el mundo lo está esperando”

La secuela, titulada El diablo viste a la moda 2, retoma la historia años después de los eventos que marcaron a toda una generación de espectadores. En esta ocasión, la narrativa se centra en la evolución de Miranda Priestly, el icónico personaje interpretado por Streep, dentro de una industria editorial que ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo.

“La producción retoma a sus protagonistas originales y suma nuevos personajes en una historia ambientada 20 años después”

Uno de los elementos más destacados del rodaje ha sido la interacción entre el elenco original y las nuevas incorporaciones. Liu compartió su entusiasmo por haber trabajado directamente con figuras de gran trayectoria en Hollywood, destacando la química en el set.

“Trabajar con Annie y Meryl juntas en una escena fue simplemente increíble. Ser colocada en la secuela de otra persona, en lugar de la tuya propia en la que estás, fue igual de emocionante”

La producción también marca el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomarán sus papeles como Emily y Nigel, respectivamente. La historia original, basada en la novela de Lauren Weisberger, seguía a una joven periodista que ingresaba al competitivo mundo de las revistas de moda, enfrentándose a los retos impuestos por una exigente editora en jefe.

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En esta nueva etapa, el relato aborda la transformación de ese entorno profesional, especialmente en un contexto donde las revistas impresas han perdido protagonismo frente a las plataformas digitales. La trama también profundiza en la relación entre Miranda Priestly y Emily, quien ahora ocupa una posición estratégica dentro de un conglomerado de lujo vinculado a la inversión publicitaria.

Más allá de la nostalgia, la película busca ofrecer una mirada renovada sobre los personajes, mostrando su crecimiento y adaptación a un entorno cambiante. Liu adelantó que este enfoque será clave para conectar con las audiencias actuales.

“Va a darte todo eso, todo el atractivo visual, y va a mostrar que estos personajes han crecido y cambiado. Creo que eso es lo que la gente quiere ver. Quieren saber qué es diferente 20 años después, porque no quieres que te sirvan lo mismo”

La actriz también confesó que ya era fan de la película original antes de unirse al proyecto, lo que hizo que su experiencia en el set fuera aún más significativa. Según describió, formar parte de esta secuela fue una oportunidad única dentro de su carrera.“Fue casi como una ensoñación”

El estreno de ‘El diablo viste a la moda 2’ está previsto para el 1 de mayo de 2026, una fecha que ya está marcada en el calendario de los amantes del cine y la moda. Con una combinación de nostalgia, nuevas dinámicas y un elenco de alto nivel, la película se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año.

El regreso de esta historia no solo revive un clásico contemporáneo, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la industria editorial y el lugar que ocupan sus protagonistas en una era completamente distinta.