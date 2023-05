¡Sugar Daddy! El sexy y atrevido look de Pedro Pascal que encendió las redes sociales

Sin duda alguna, para los fanáticos de Latinoamérica una de las apariciones más esperadas en la Met Gala 2023 era la de Pedro Pascal, el chileno que ha conquistado a millones de fans en el mundo con su imponente protagonismo en la serie The Last of Us.

El actor chileno de 48 años, causó un gran revuelo en la alfombra roja al desfilar con un look muy sexy de la casa de moda Valentino, combinando unos atrevidos pantalones cortos con una camisa roja de bomberos y una larga gabardina del mismo color.

El actor de "Last of Us" se complementó con botas de combate de charol y calcetines negros altos, mostrando su mitad inferior con una coqueta sonrisa.

Apodado el "Sugar Daddy de las redes" por sus admiradores, el actor se veía más elegante con su bigote bien cuidado y un peinado hacia atrás.

La aparición de Pascal en la alfombra roja del MET Gala que este año rindió homenaje al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, lo convirtió en uno de los más comentados en redes sociales, ya que rompió con lo “acartonado” de los trajes utilizados por los hombres que asistieron a la gala.

Los usuarios destacaron la valentía del chileno para lucir sus piernas sin ningún tipo de complejos y temores, además de felicitarlo por mostrar la manera correcta en la que se llevan unos shorts, jugando con prendas que son poco comunes ver en un evento de gala

“Pedro Pascal te amamos. Ese traje rojo maravilloso y con pantalones cortos, muy original, me gusta”; "El es un experto en posar y yo estoy al borde del desmayo"; "Así se usan correctamente unos shorts ❤️ Pedro Pascal en su mejor momento wow amo todo aquí", fueron solo algunos de los comentarios que compartieron sus fanáticos en Twitter.

En los últimos meses, Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más cotizados y perseguidos de Hollywood. El auge de su trayectoria ha hecho que miles de fanáticos señalen el atractivo físico del actor como su verdadero sex appeal, lo que lo ha llevado a ser considerado como el "Suggar" del momento en Hollywood.