¡La engavetaron! Esta es la verdadera razón por la que Disney rechazó 'Sound of Freedom'

Sound of Freedom

Desde el pasado 31 agosto, la película Sound of Freedom se está proyectando en todas las salas de cine de Panamá. El filme protagonizado por Jim Cavaziel y producido por Eduardo Verástegui ha tenido una buena acogida por parte del público y ha gozado de la aprobación de la crítica.

La trama está basada en la historia real del exagente del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Tim Ballard, quien deja su trabajo para dedicarse a combatir el tráfico sexual de niños, adentrándose en las profundas y oscuras redes de este delito internacional con el fin de rescatar la mayor cantidad de niños que le sea posible.

De acuerdo a la sinopsis oficial: “Después de rescatar a un niño de traficantes despiadados, un agente federal se entera de que la hermana del niño todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. Con el tiempo agotándose, deja su trabajo y viaja a lo profundo de la jungla colombiana, arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte”.

Su lanzamiento estaba previsto hacía años y se fue diluyendo. Pero su equipo de producción no se dio por vencido en su objetivo de llevarla al público. ¿Qué fue lo que pasó en el camino?

Una compra lo cambió todo

Dirigida por Alejandro Gómez Monteverde y producida por Eduardo Verástegui, Sound of Freedom (Sonido de libertad) comenzó a rodarse en el año 2018 y ese mismo año estuvo lista para salir a los cines de la mano de la 20th Century Fox.

Prácticamente todo estaba listo para sacarla al público, pero hubo un factor, ajeno a la película o a su temática, que llevó a que ese primer impulso se perdiera. Resulta que Disney compró a la Fox. Y la compra y posterior fusión de las empresas dejó en el congelador el proyecto.

“Creo que nos perdimos en ese preciso momento -dijo Gómez Monteverde en una entrevista-. Éramos una pequeña película, además estábamos con Fox Internacional, que está incluso un paso más lejos que Fox nacional. Creo que cuando se produjo la fusión, nuestra película perdió, pasó desapercibida, prácticamente olvidada”.

Aquel engavetamiento se prolongó aún más con la llegada de la pandemia del Covid-19, y así, archivada y olvidada, Sound of Freedom tuvo que esperar a que la firma Ángel Audios (al frente de la serie The Chosen) adquiriera los derechos de distribución, comprados a Fox, para que la cinta pudiera llegar a las salas. Y el resto es historia.

“Quiero creer que no hubo mala intención -añadió Gómez Monteverde-. Simplemente creo que las circunstancias no ayudaron. Pero, mirando retrospectivamente, ahora la gente está más familiarizada con el tema. Si hubiéramos salido antes, no sé si hubiéramos obtenido el éxito de taquilla que hemos alcanzado”, sentenció el director de la película.