'Eres ignorante' | Eduardo Verástegui explota contra un periodista ¿Qué le preguntó?

El actor y productor mexicano, Eduardo Verástegui, se encuentra recorriendo varios países de la región promocionando la película Sound of Freedom, protagonizada por Jim Cavaziel y que retrata el oscuro negocio del tráfico sexual infantil. Como parte de su agenda, Verástegui viajó a su natal México para participar de la premier de la cinta en un evento en el que estuvo presente la prensa e invitados especiales. Sin embargo, en medio de la alfombra roja, el actor perdió los papeles con un reportero que lo cuestionó sobre uno de los donantes del filme, quien fue imputado por cargos de secuestro de menores.

Fabián Marta de 51 años y originario del estado de Missouri, Estados Unidos, fue una de las casi 7,000 personas que donaron dinero para que Sound of Freedom pudiera ser filmada. Sorprendentemente, este hombre fue arrestado el pasado 21 de julio y acusado en un caso de secuestro de menores, precisamente lo que denuncia la película protagonizada por Jim Cavaziel y producida por Verástegui.

Cuando la prensa le preguntó a Verástegui sobre el tema, éste explotó llamándoles “Prensa Pinocho”.

“Es que mira, tú trabajas para la Prensa Pinocho. Sí, tu eres prensa Pinocho porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema mi hermano porque no te informas, no te informas”, dijo el productor claramente molesto.

De acuerdo con las cámaras de Venga la Alegría, los asesores del también actor mexicano intentaron detener la entrevista, pero éste se opuso bajo el argumento de: “Hay que informar, hay que educarlos, a esta prensa pinocho hay que educarla”.

“No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor”, continuó Verástegui. “Ustedes juegan un papel muy importante. Yo no puedo sólo”.

Por otro lado, también se le preguntó sobre un tuit en el que Verástegui relacionó la homosexualidad con la pederastia. De inmediato se defendió al decir que lo importante de la película es “defender a los niños” y que cualquier otro tema es un distractor.

“A ti no te interesan los niños, no te interesan”, increpó el actor. “Tú vienes aquí a preguntar otra cosa, porque quieres desacreditar el mensaje. [...] Cualquier persona que busque desacreditar el mensaje de la película, o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante, o no te importan los niños”.

En tanto, los presentadores del programa Venga la Alegría arremetieron contra el actor.

“Aquí no hay ninguna prensa Pinocho, la noticia es verdad, él mismo la aclaró. Uno de los inversores, que son miles los que participaron en esta película, está acusado de secuestro de menores y la pregunta es totalmente legítima. Quien no supo manejar la situación es Eduardo Verástegui, punto”, dijo Flor Rubio.

*Con información de www.infobae.com/LuisAngelMora*