'Fue una estupidez' | Matthew Perry elimina los insultos a Keanu Reeves de sus memorias

Durante la presentación de la Feria del Libro de Los Ángeles, la exestrella de Friends confirmó que en las futuras ediciones de su autobiografía ya no estarán las polémicas referencias que hizo hacia Keanu Reeves, en las que dio a entender que el protagonista de John Wick no merecía estar vivo.

Las memorias de Matthew Perry tituladas "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", son un relato sincero de la lucha del actor contra el abuso de sustancias y la adicción. No obstante, Perry se enfrentó a las duras reacciones del público por las referencias a su colega Keanu Reeves que muchos consideraron ofensivas e imprudentes.

El intérprete que dio vida a Chandler Bing en la exitosa serie noventera "Friends" dedicó un fragmento de su libro para hablar de su amigo River Phoenix, quien falleció por sobredosis a los 23 años.

"River era una belleza, por dentro y por fuera: demasiado bello para este mundo. Parece que siempre son las personas con más talento las que mueren. ¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves está aún entre nosotros?".

Pero Perry, no sólo lanzó ese único comentario hacia Reeves. Más adelante, el actor recordó haber hecho un agujero en la pared del vestidor de su coprotagonista Jennifer Aniston cuando se supo la noticia de la muerte de Chris Farley, y allí volvió a repetir que "Keanu Reeves todavía camina entre nosotros".

Ahora, medio año después de la publicación del libro, Perry admitió que aquellas referencias contra Keanu Reeves resultaron ser de muy mal gusto. "Dije una estupidez. Hacerlo fue una maldad", dijo el actor durante su presentación en Los Angeles Festival of Books.

"Saqué su nombre porque vivimos en la misma calle", dijo Perry durante el panel, señalando que "cualquier versión futura del libro no llevará su nombre".

Aunque Perry ya se había disculpado previamente en una entrevista para la revista People donde aseguró que es un gran admirador de Reeves y que debió haber usado su propio nombre, Perry también mencionó que aún no se ha disculpado en persona con la estrella de "The Matrix".

"Si me encuentro con el tipo, le pediré disculpas. Fue una estupidez", concluyó Perry.