Fallece Jill Jacobson, icónica actriz de Star Trek

La industria del entretenimiento ha perdido a una de sus figuras más versátiles y carismáticas. Jill Jacobson, conocida por sus papeles en series icónicas como Star Trek: The Next Generation, Falcon Crest y The New Gidget, falleció el pasado 8 de diciembre a los 70 años en el Centro de Salud Culver West de Cedars-Sinai en Los Ángeles, según confirmó su publicista y amigo de toda la vida, Dan Harary.

Harary informó que la actriz murió después de enfrentar una larga y difícil enfermedad, y aunque no aclaró cuál era sí destacó su fortaleza hasta el final: “Hermosa, enérgica y positiva hasta el final, será profundamente extrañada por numerosos familiares, amigos y sus amados perros Benny y Kowalski”.

Su manager, Ben Padua, también compartió un sentido mensaje a Entertainment Weekly: “Estamos increíblemente tristes de despedirnos de nuestra hermosa, conmovedora, hilarantemente divertida y elegantemente descarada clienta, Jill Jacobson. Jill era una actriz totalmente explosiva, con un timing cómico sacado directamente de una película de los Hermanos Marx y un glamour de Hollywood de la edad de oro”.

Nacida en Texas, Jill Jacobson fue hija del Dr. Harry Jacobson y Carol Toplitz Jacobson Hornstein. Desde joven, mostró un talento innato para la interpretación, lo que la llevó a estudiar radio, televisión y cine en la Universidad de Texas en Austin. Con la mirada puesta en Hollywood, Jacobson se mudó a Los Ángeles, donde inició su carrera con un papel protagónico en la película de terror de culto Nurse Sherri (1977).

El público televisivo la conoció más profundamente en los años 80 gracias a su participación en la exitosa serie Falcon Crest (1985-1987), donde interpretó a Erin Jones en 22 episodios. De manera simultánea, destacó en la comedia The New Gidget (1986-1987), donde dio vida a Larue Wilson. Su coprotagonista Caryn Richman recordó con cariño su paso por el set: “El sentido del humor de Jill fue brillante. Y su entusiasmo y amor por la vida hicieron que el tiempo que pasamos juntas en el set fuera muy alegre”.

Jacobson también dejó su huella en la ciencia ficción, siendo parte del universo de Star Trek. Interpretó a Vanessa en Star Trek: The Next Generation (1989) y años después encarnó a Aroya en Star Trek: Deep Space Nine (1996). La versatilidad de Jill la llevó a aparecer en series destacadas como Days of Our Lives, Castle, Quantum Leap, Murphy Brown, Hung, Newhart y Who’s the Boss?.

Además de sus éxitos en televisión, Jacobson participó en películas como Bad Georgia Road (1977), Forbidden Love (1982) y Splash (1984), de Ron Howard, donde tuvo un papel menor. Su talento también brilló en los escenarios de stand-up en reconocidos clubes de Los Ángeles como The Improv y The Comedy Store.

A lo largo de su vida, Jill Jacobson no solo se dedicó a la actuación; también fue una activista comprometida con diversas causas. Durante años, trabajó como portavoz de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, recibiendo reconocimientos por su labor voluntaria.

En una entrevista reciente, Jill reveló su propia batalla contra el cáncer de esófago, una experiencia que describió como transformadora: “Lo que pasé fue bastante intenso. No puedes funcionar, simplemente no puedes. Ahora estoy tan agradecida, solo quiero seguir adelante, quiero ayudar a la gente”, expresó al periodista Jim Masters.

Esta lucha personal se convirtió en una inspiración para muchos, reflejando la resiliencia y el espíritu optimista que la caracterizó hasta el final.