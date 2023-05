¿Todo era una farsa? Laura Bozzo revela la verdad de los casos presentados en su programa

¿Será que el desgraciado era falso? Seguramente muchas personas en algún momento tuvieron sus dudas en cuanto a la veracidad de los casos que Laura Bozzo presentaba en su programa. Lo inverosímil de las historias y la manera en cómo sus “investigadores” tenían pruebas fehacientes de las fechorías de los infieles siempre estuvo en tela de duda. Ahora, la peruana ha revelado la verdad detrás de los casos que la hicieron famosa.

Laura Bozzo, reconocida en el mundo del entretenimiento por el programa Laura en América, y por su icónica frase “que pase el desgraciado”, reveló si los casos expuestos en su talk shows eran reales o actuados. El formato de telerrealidad se trataba de resolver disputas familiares o problemas sociales, pero también de desenmascarar infieles.

Por primera vez, Laura reconoció que presentó casos falsos en su programa. Fue durante una entrevista en ‘Chisme No like’ en donde la misma conductora reveló que durante su trayectoria en la pantalla chica tuvo algunos problemas legales, que le impidieron trabajar como ella quería.

Bozzo aseguró que a pesar de estar comprometida con su público y con ayudar a los que más necesitan, no ha podido cumplir pues no tiene la ayuda que requiere para cumpli con esta labor social. "En Telemundo tenía 30 investigadores, en Televisa 25, aquí tengo cuatro", dijo. "En este programa no puedo decirte que todo es real, no puedo, porque con cuatro investigadores es imposible", agregó.

Laura ahora es parte de Image Televisón con su talk show ‘Que pase Laura’ y aunque contó con una exitosa entrada, la gente está molesta por la falta de credibilidad ya que los casos no son reales y los actores son contratados por lo que su programa no ha podido alcanzar el éxito que tenía antes.

Pese a este problema, Laura Bozzo dejó en claro que junto a su equipo de trabajo están evaluando las mejores alternativas para que los próximos episodios y garantizan presentar casos reales, sin la necesidad de incurrir en la interpretación.

Cabe resaltar que aún con los obstáculos en la producción, luego sus problemas legales y exitosa participación en la segunda temporada del reality La casa de los famosos en Telemundo, la estrella peruana sigue sumando nuevos planes a su carrera y también ha incursionado en el mundo de la música como DJ.

"Para mí no existen límites ni edad, solo la voluntad de Dios y quiero enviar un mensaje: no se crean los complejos de una sociedad podrida, siempre me senté en las normas que nos limitan. Soy yo, nunca se sientan menos y si son diferentes como yo, denle gracias a Dios", escribió en sus redes sociales.