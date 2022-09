Gerard Piqué se cansa del escándalo de infidelidad y anuncia medidas

El jugador del FC Barcelona se cansó de todo el revuelo que han causado las revelaciones del paparazzi Jordi Martin en torno a cómo se gestó el engaño del jugador a Shakira y anunció acciones legales tras sufrir “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad”, haciendo hincapié en que se han “vulnerado los derechos de sus hijos".

“Desde que el pasado 4 de junio Shakira y Gerard Piqué confirmaran su separación a través de un comunicado conjunto, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”, señala el comunicado.

“Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”, agrega.

En el comunicado, los abogados del central catalán afirman que "en las últimas semanas ha sufrido intromisiones que traspasan los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad”.

Revelan dos nuevas infidelidades

Jordi Martin, el paparazzi que ha revelado los mayores escándalos desde que la pareja anunció su separación, ha estado dando entrevistas a varios medios internacionales contando de manera exclusiva las andanzas del jugador del Barcelona.

El cronista había anunciado a inicios de semana que iba a “quitarle la careta” al futbolista. “Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste", dijo en ese momento.

Tres días después, Martin cumplió y reveló el paso a paso de cómo se gestó la gran traición de Pique a Shakira con la joven Clara Chía Martí, dando detalles que dejaron con la boca abierta a todos los que siguen el caso.

Además, Martin afirmó que Clara no había sido la única mujer con la que Gerard le fue infiel a Shakira en los 12 años que tuvieron de relación.

“En 2016, el futbolista salió de la concentración de la selección de España, para tener un encuentro de varias horas con una de sus ex parejas, para luego volver a la concentración”, denunció.

Y en sus redes sociales agregó otra presunta cita furtiva, también de características especiales. “He sacado la de 2016, ahora vamos a por la de 2020. Catalana. Iniciales: JP. Sucedió en una discoteca conocida de Barcelona”, prologó en un primer tuit. “No es conocida y sucedió en el baño de una discoteca”, concluyó.

El periodista y paparazzi, fue el que reveló las fotos de Piqué y Clara Chía publicadas en tapas de revistas como Hola!, y también las de Shakira con sus hijos, visiblemente impactada por los entretelones del divorcio, narró en las últimas horas cómo la historia de amor desembocó en la separación.

“Me llegó por parte del entorno de ella que, cuando llegan de Disneyworld, Piqué le pidió tiempo porque estaba agobiado con las empresas y tal. Shakira le dijo ‘no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos’. Ella le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más. Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos, que es la custodia de los niños”, detalló.

La del informe de los detectives es una carta que, aseguran, la artista está dispuesta a llevar a Tribunales si escala la disputa por la tenencia de Milan y Sasha, dado que ella desea afincarse con ellos en Miami, lejos de la mirada de los medios, para rehacer su vida. También está pendiente la división de bienes, que parecía sencilla, pero se enturbió por la aparición de un avión valuado en 20 millones de dólares.

