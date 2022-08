¡Sin temor al qué dirán!: Gerard Piqué ya no esconde a su nueva novia

El jugador del Barcelona ya no se esconde de los paparazzis y tres meses después de estallar la bomba de su separación de Shakira por una supuesta infidelidad, se ha dejado ver con su nueva novia 12 años menor que él y 22 más joven que la cantautora colombiana.

Agarrados de la mano, abrazados y sin ningún tipo de reparos por las cámaras que los seguían, la pareja llegó junta al enlace matrimonial del mejor amigo de Gerard Piqué.

Según cuenta la revista Hola, Piqué de 35 años y Clara Chía Martín de 23, llegaron sonrientes y en actitud cómplice a la Costa Brava, donde el futbolista actuó como testigo en la boda. Ella escogió para la ocasión un vestido largo, combinado con sandalias trasparentes y melena suelta, mientras que él optó por un traje azul marino sin corbata.

Todo indica que la pareja decidió vivir su romance públicamente, luego que fueran vistos en un concierto en Girona, en una actitud muy cariñosa y romántica, dándose numerosos gestos de cariño, incluido un apasionado beso, sin que les importara las cámaras de celulares de los presentes que captaron el momento y rápidamente se difundió en redes sociales.

Se bañaban juntos en la piscina de los padres de Piqué

El paparazzi Jordi Martin, el hombre que ha estado detrás de la cantante y el futbolista desde hace más de diez años, afirmó al programa peruano 'Amor y Fuego' que: "Con Clara lleva cerca de un año". Incluso, aseveró que, antes de que el mundo conociera la ruptura, el futbolista llevaba a Chía a casa de sus padres, que queda al lado de la casa de Shakira.

"Piqué acudía a bañarse a la piscina de casa de sus padres con su novia Clara, entonces los trabajadores de Shakira, desde el jardín, veían a Pique y la novia en la piscina besándose", reveló el periodista.

Shakira hizo todo lo posible por salvar la relación

El mismo Jordi Martin prosiguió contando que para diciembre de 2021, Gerard habla con Shakira y le pide un tiempo.

"Shakira no sabía absolutamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: 'Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio', entonces Shakira le dice: 'No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo'", relató el comunicador.

Cuando Shakira regresa a Barcelona de Los Ángeles, el futbolista insiste en que la relación no está bien y en que definitivamente deben terminar. Sin embargo, la colombiana le pide que vayan a terapia y hace todo lo posible por recuperar su amor, pero Gerard está obstinado en separarse, lo que hace que Shakira empiece a sospechar de él.

Es ahí cuando, al parecer, la intérprete de 'Te felicito' recurrió a una agencia de detectives, pero se desconoce qué descubrieron los agentes o qué le dijeron a la colombiana.

Lo cierto es que, según el paparazzi, Shakira intentó por todos los medios salvar su relación, hasta que finalmente decidió publicar el comunicado de prensa en sus redes sociales.

Padres de Piqué aprueban el romance con la joven

Según informan varios medios de la farándula española, los padres del futbolista habrían dado 'la bendición' a la nueva pareja y le aconsejaron a su hijo que si ya no era feliz con la cantante colombiana, lo mejor era que le pusiera punto final a la relación.

Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, los padres de Gerard, provienen de una familia catalana apegada a una cultura marcadamente nacionalista y desde el principio habrían tenido sus reservas sobre la relación de su hijo con la cantante.

Ahora que la separación se ha hecho oficial y aunque hubo más de una década de convivencia cercana con Shaki, la familia Piqué-Bernabeu estaría más que complacida con la nueva relación de su hijo con la joven estudiante catalana.

Y para muestra fue la presencia de toda la familia en el concierto del cantante español Dani Martín en Girona, donde Piqué y Clara fueron captados besándose. Allí, también se enconrtraban los padres del jugador y se pudo apreciar una buena convivencia entre todos.