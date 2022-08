Doña Florinda habla del 'plagio' de Shakira en el video de Te Felicito

En medio de su escandalosa separación de Piqué y la batalla legal por sus hijos, Shakira desató la polémica en las redes sociales por un elemento de su canción ‘Te felicito’ la cual fue lanzada este año en colaboración con el artista urbano Rauw Alejandro. Y es que los internautas no solo comentaron el hecho de que la pieza podría ser una indirecta para el futbolista, sino además reconocieron similitudes entre el baile de la cantante y la famosa ‘garrotera' del Chavo del Ocho.

Así fue como empezaron a rondar varios videos comparando los pasos “robóticos” de la artista con la garrotera del famoso personaje del difunto actor Roberto Gómez Bolaños. Debido al gran éxito que tuvo la canción y el alcance de ‘El Chavo del Ocho’ en América Latina se comenzó a especular que, la viuda de Chespirito, Florinda Meza podría tomar acciones legales y demandar a Shakira por presunto plagio.

Sin embargo, la actriz que interpretaba a Doña Florinda se pronunció en su cuenta de Twitter para desmentir dichos rumores y arremetió contra los responsables de difundir la información falsa, afirmando que estos solo buscan atención.

“A toda la opinión pública:

La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA.

A veces, para ganar o vender likes, los medios y las redes sociales inventan historias.

No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira.

Florinda Meza”

Su tuit se viralizó y muchos usuarios de la plataforma la cuestionaron sobre por qué había desmentido los rumores si todo se trataba de una broma y que muy pocos piensan que es verdad que Shakira se inspiró en El chavo para realizar su coreografía. A lo que Florinda Meza respondió que decidió aclarar la situación porque desde que se estrenó ‘Te felicito’ ha sido cuestionada por diversos medios.

“Aunque no lo crean me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que, por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, escribió en respuesta a un comentario que recibió.

La publicación que resolvió la confusión y termino con la controversia fue tomada muy bien por los fans de ambas celebridades.

¿De donde salió realmente la inspiración de la coreografía de ‘Te felicito’?

En ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ Shakira contó cómo se inspiró en sus hijos, Sasha y Milán para crear la coreografía de su última canción. “Los creadores del video son mis hijos, a ellos se les ocurrió la idea. Les pedí escuchar la canción y que cerraran los ojos. A mi pequeño Sasha se le ocurrió la idea, dijo: ‘Mami, te imagino bailando con un robot’”.

Hasta el momento, la cantautora no se ha pronunciado acerca de los rumores de que podría haber sido una posible demanda de Florinda Meza, así como tampoco ha hecho declaraciones de su vida personal. Shakira se encuentra luchando con Gerard Piqué por la custodia de sus hijos, esperando llegar al mejor acuerdo posible para los niños.