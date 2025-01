Henry Cavill y Natalie Viscuso celebran la llegada de su primer hijo en Australia

Aunque los detalles sobre el bebé permanecen en misterio, como el nombre o el sexo, la pareja fue vista paseando por Gold Coast, Queensland, Australia, con un cochecito, lo que confirmó la emocionante noticia.

Cavill, de 41 años, se encuentra actualmente en Australia, donde trabaja en la adaptación en acción real de la popular serie animada Voltron. Además de su proyecto profesional, el actor se ha estado adaptando a su rol de padre primerizo. En una entrevista en abril de 2024, durante el estreno de Guerra Sin Reglas, Cavill compartió su entusiasmo por la paternidad: "Estoy muy emocionado por esto. Natalie y yo estamos muy ilusionados. Estoy seguro de que verán mucho más sobre esto", expresó a Access Hollywood.

Este momento de felicidad también fue reflejado por Viscuso, vicepresidenta de Vertigo Entertainment, quien compartió un tierno mensaje en redes sociales en diciembre de 2024. En una foto de su embarazo, Natalie escribió: “Ha sido un absoluto placer llevar a este bebé... además de finalmente tener una excusa para que mi silueta se parezca a la de mi héroe cinematográfico”, en referencia al legendario cineasta Alfred Hitchcock.

A pesar de su vida profesional en Los Ángeles, la pareja ha optado por hacer de Australia su hogar, donde se enfocan en sus proyectos personales y en la crianza de su hijo. Las imágenes de ellos con el cochecito han desatado especulaciones sobre su relación, especialmente por un detalle: el anillo de diamantes que Natalie lucía en su mano. Si bien algunos medios han sugerido que podría haber un compromiso entre ellos, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si se casarán.

La relación de Cavill y Viscuso comenzó a gestarse durante la pandemia de COVID-19. En abril de 2021, la pareja hizo su relación pública con una foto jugando ajedrez. "Solo enseñándole a mi querido Henry cómo jugar ajedrez... o tal vez me dejó ganar", bromeó Natalie en su publicación de Instagram. La pareja debutó juntos en la alfombra roja en 2022, en el estreno de Enola Holmes 2.

No obstante, la relación no ha estado exenta de controversias. En 2021, resurgieron imágenes de Natalie Viscuso de su participación en el programa de telerrealidad My Super Sweet 16 de MTV, donde apareció pintada con otjize, un pigmento tradicional utilizado por la comunidad Himba de Namibia en ceremonias de iniciación. Las críticas en redes sociales fueron inmediatas, con algunos pidiendo que Cavill fuera retirado de The Witcher. En respuesta, Viscuso ofreció una disculpa pública: "Es importante que reconozca que esto puede ser potencialmente hiriente. Mis más sinceras disculpas", escribió en sus redes sociales.

A pesar de las controversias, la pareja se mantiene unida, centrada en su vida en Australia y en sus futuros proyectos profesionales. Mientras Cavill se dedica a su carrera cinematográfica, Viscuso sigue destacando en el mundo de la producción de cine, especialmente en el ámbito de las películas de terror.

Ahora, como padres primerizos, Cavill y Viscuso se adentran en una nueva etapa llena de retos y alegrías, con el respaldo de su sólido vínculo personal y profesional.