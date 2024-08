Hija de Bruce Willis y Demi Moore, no soportó más a los haters y les envío duro mensaje

La chica se ha convertido en una defensora implacable de su familia, enfrentando las críticas con valentía. Tras la publicación de un video en redes sociales donde aparece bailando junto a sus hermanas, Scout y Rumer, y su madre Demi, Tallulah decidió confrontar los comentarios negativos sobre su apariencia física con una respuesta contundente.

El video, que celebraba el lanzamiento de la nueva canción de Scout Willis, "Over and Over", capturó la atención de muchos, pero también atrajo la atención de algunos usuarios malintencionados.

En lugar de ignorar las críticas, Tallulah compartió capturas de pantalla de los mensajes ofensivos, llamando la atención sobre la crueldad a la que ella y sus hermanas han estado expuestas durante años.

“Es como si Bruce Willis se hubiera clonado tres veces”; “Siempre me he preguntado cómo dos personas tan impresionantes tienen hijas tan poco atractivas.... ¡Pero es porque se parecen a su papá!”, le dijeron algunos haters.

"Hola! Seguro ya vieron este video viral de nuestra familia bailando al ritmo de la nueva canción de Scout. ¡Amamos este video!... La gente siempre parece escandalizada cuando compartimos lo crueles y mezquinos que han sido los comentarios sobre nosotros toda la vida, así que es importante para mí llamar la atención sobre esta persona para destacar un ejemplo de la típica basura de un martes cualquiera", escribió Tallulah en un post que luego eliminó, subrayando la importancia de visibilizar el ciberacoso.

Esta no es la primera vez que Tallulah habla abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado. A los 25 años, luchó contra trastornos alimenticios y depresión, y ha compartido sus inseguridades sobre su imagen corporal.

En 2023, recibió un diagnóstico de autismo, lo que la impulsó a utilizar su plataforma para concienciar sobre el trastorno del espectro autista, especialmente en mujeres, quienes a menudo son diagnosticadas tarde o de manera incorrecta: "Al ser diagnosticada con autismo más tarde en la vida, aún estoy explorando cómo afecta mi día a día", confesó en una entrevista con PEOPLE.

Su compromiso con la concienciación sobre el autismo ha sido tan destacado que la organización Autism Speaks la ha invitado a ser la anfitriona de su gala en Los Ángeles el 24 de octubre de 2024.

Durante el evento, Tallulah será homenajeada por su labor en la comunidad neurodivergente. Georgianna Junco-Kelman, miembro de la junta de Autism Speaks, elogió su trabajo, afirmando: "Es un privilegio contar con el apoyo de defensores como Tallulah para llamar la atención sobre los problemas más apremiantes de la comunidad autista".

Con una mezcla de coraje y compasión, Tallulah Willis continúa utilizando su voz para enfrentar la adversidad, apoyar a su familia y abogar por causas importantes, convirtiéndose en una figura inspiradora tanto dentro como fuera de las redes sociales.