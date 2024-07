Jennifer López vista por primera vez sin su anillo de matrimonio

Los seguidores de la cantante, bailarina, actriz y empresaria Jennifer López y del actor Ben Affleck están a la expectativa de cualquier tipo de señal que indique cuál es la verdadera actualidad del matrimonio entre ambos.

Aunque todavía no hay un comunicado oficial al respecto, está más que evidenciado el distanciamiento profesional y hasta personal entre ambas estrellas, dado que no solo no han compartido algunos momentos importantes para el otro, han puesto en venta su casa en Beverly Hills comprada por 61 millones de dólares, arte y otras piezas de esta y viven en distintas propiedades desde marzo, sino que nuevamente uno de ellos se mostró sin la argolla de matrimonio.

Jennifer López sí había estado usando su anillo, aunque a su marido ya lo habían retratado sin este. Sin embargo, en su más reciente publicación de la nueva campaña de su marca personal de belleza, la Diva del Bronx apareció sentada sin su alianza de casada, ni la argolla con diamante verde de compromiso que su esposo le dio.

La artista se mostró en el sofá de una sala vistiendo shorts tejidos de color pastel, un top halter palo de rosa con un ribete verde agua marina, lentes rosados Gucci y aretes dorados, mientras le envía un mensaje a sus seguidores animándoles a mostrar su piel con confianza en el verano, una promoción de los productos de su línea de belleza.

Cabe recordar que Jennifer López, de 55 años, canceló su gira por motivos familiares para pasar tiempo con sus hijos y allegados. Aun así, todo indica a que estaría abogando para que la relación con su marido prospere.

Ben Affleck y la cantante se casaron en julio del 2022 en Las Vegas, sin embargo, cerca de su segundo aniversario continúan los rumores de una inminente separación de la que ambos solo estarían prolongando su ruptura oficial.