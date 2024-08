Actor de Baywatch reveló la perturbadora práctica sexual que desarrolló en la serie

En el reciente documental de Hulu, After Baywatch: Moment in the Sun, Jeremy Jackson, quien interpretó a Hobie Buchannon, el hijo adolescente de Mitch Buchannon (David Hasselhoff), habló abiertamente sobre la problemática etapa de su adolescencia en el programa y los comportamientos perturbadores que desarrolló durante su tiempo en la serie de los años 90.

El actor, que se unió al elenco a los diez años, ha admitido que solía colarse en los remolques de las actrices para olfatear sus trajes de baño usados: “Me metía en los remolques de las mujeres después de grabar y tomaba sus trajes de baño sucios. En esencia, olí todas las vaginas de Guardianes de la Bahía”, confesó Jackson. Este comportamiento fue una consecuencia de la intensa sexualización que vivió en su juventud.

Jackson describió su experiencia en el programa como dolorosa: “Pasar por la pubertad en Guardianes de la Bahía fue un proceso difícil”, comentó.

La presión y el entorno sexualizado lo llevaron a desarrollar una adicción a las drogas durante el último año de la serie. Su dependencia del crystal meth culminó en un arresto en 1999, justo cuando la serie finalizó, resultando en una sentencia de 90 días en prisión y posterior rehabilitación.

El actor también mencionó a Nicole Eggert como una de las principales víctimas de su conducta inapropiada. Reveló que sentía admiración por Eggert y que tuvo un “momento íntimo” con ella sin su consentimiento. Eggert, al ser informada de estas confesiones, expresó su indiferencia, indicando que no le sorprendió en absoluto: “Conozco muy bien a Jeremy, esto no me sorprende. No hay nada que Jeremy pudiera decir que me asustara”, dijo Eggert, quien también ha lidiado con su propio desafío al ser diagnosticada recientemente con cáncer de mama.

Después de estar fuera del ojo público durante años debido a un incidente en 2015, donde fue acusado de apuñalar a una mujer en Los Ángeles, Jackson regresó con su aparición en el estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun. Este evento, que celebró los 35 años de la serie, reunió a varios miembros del elenco original en The Bungalow de Santa Mónica.

Jackson había sido condenado a prisión por el incidente y cumplió su sentencia hasta 2017, cuando alcanzó un acuerdo para cumplir cinco años de libertad condicional. Esta situación dañó su reputación y lo mantuvo alejado de la atención pública.

En una entrevista de 2006, Jackson ya había discutido sus problemas con la adicción y la influencia negativa de la fama temprana: “Probablemente gané entre 2 y 3 millones de dólares con Guardianes de la Bahía. Tenía mucho dinero y mucha gente a mi alrededor que decía ser mis amigos, pero en realidad no lo eran, lo que me llevó a una espiral descendente en mi estilo de vida”, explicó en ese momento.