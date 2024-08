Joaquin Phoenix desata polémica tras abandonar película gay días antes del rodaje ¿Se acobardó?

La película, dirigida por Todd Haynes y aún sin título, estaba ambientada en la década de 1930 y exploraba un romance gay, con la participación de Danny Ramírez, conocido por su papel en Capitán América: Un Nuevo Mundo.

La decisión inesperada de Joaquín Phoenix, de retirarse de la cinta, generó confusiones, teniendo en cuenta que él había sido el principal impulsor del proyecto. Sin embargo, no es la primera vez que algo así ocurre con él. En 2022, amenazó con abandonar el rodaje de Napoleón de Ridley Scott si no se incorporaba Paul Thomas Anderson, con quien había trabajado previamente en The Master (2012), para reescribir el guion.

El abrupto abandono de Phoenix plantea preguntas sobre las posibles consecuencias para su carrera y el futuro del proyecto cinematográfico. La comunidad del cine está observando de cerca cómo se desarrollará esta situación y si tendrá un impacto duradero en la estabilidad de la producción y en la reputación del actor, pues su patrón de comportamiento ya generó especulaciones sobre si enfrentará repercusiones similares a las que han afectado a otros actores en situaciones parecidas.

Cabe recordar que Phoenix, de 49 años, es conocido por su profunda dedicación a sus papeles, pero también ha mostrado una considerable vulnerabilidad antes de asumir nuevos roles. En una entrevista con Anderson Cooper para 60 Minutes, el artista reveló que a menudo experimenta un fuerte miedo antes de iniciar un proyecto, sintiéndose “petrificado” por la idea de no lograr expresar adecuadamente sus ideas. Este temor podría haber influido en su decisión de retirarse del filme en México.

En sus primeras entrevistas sobre la producción en la que participaría el actor, Todd Haynes dijo durante el Festival de Cannes del año pasado: “Joaquín me presionaba más y me decía 'No, vayamos más allá'. Esta será una película clasificada NC-17".

“Toda la experiencia fue motivada por Joaquín. Fue motivada por su osadía, su deseo de superar barreras y de llegar a los lugares incómodos de esta relación. Y aun así, se sintió como un proceso muy orgánico”, añadió el director.

La decisión de Phoenix se habría debido, según medios como IndieWire y Variety, a que el actor se vio intimidado por la naturaleza sexualmente explícita del largometraje -que no llegó a tener título oficial-, enfocado en un romance entre dos hombres que huyen a México en la década de los años 30. Según fuentes de ambos medios, los hechos se remontan a inicios de julio, cuando Phoenix “se acobardó” y con su decisión dio un golpe mortal a la película que él mismo habría gestado.

Hasta el momento, las razones del paso al costado que el actor dio son desconocidas, por lo que sus seguidores esperan a tener una comunicación oficial del por qué habría tomado tal decisión.