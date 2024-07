'Está mintiendo' | Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara y revela verdadera causa de su divorcio

Luego de un matrimonio de siete años, la estrella de Modern Family aseguró que el divorcio con Joe Manganiello en 2023 fue porque él quería tener hijos y ella no. La colombiana aseguró además que estaba en una edad perfecta para ser abuela, más no para ser madre.

Te puede interesar: 🔗¡No soportó! | Álvaro Morata enfurece con fan que le enseñó pancarta que decía: 'Yo tampoco la meto'

Te puede interesar: 🔗Video | Así fue la incómoda reacción de Piqué y Clara Chía al escuchar la canción de Shakira en el Bernabéu

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí", dijo la actriz de 52 años al periódico español El País en enero.

Sin embargo, en su más reciente aparición con un medio de comunicación, Manganiello entregó su versión de los hechos y dijo que lo que mencionó Sofía Vergara “simplemente no es cierto”.

"Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo. Le dije: 'Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entiendo. Solo dímelo y sabré de qué se trata, y eso está bien'", explicó Joe a Men's Journal en una entrevista publicada el 16 de julio.

Además, aseguró que él fue firme a su palabra desde el comienzo hasta el final de la relación con la barranquillera, pues le aseguró que si las cosas no se daban no sería el tipo de hombre que la abandonaría por esos motivos: "Le juré que nunca me iría si no salía bien. Y no lo hice", agregó.

Manganiello aseguró que la razón por la que sucedió la separación entre ambos es muy simple y no tiene nada qué ver con las razones que expuso Vergara: “Fuimos dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede".

"Que me pintaran como si tuviera una especie de crisis de la mediana edad y después de nueve años me dirigí a alguien y le di un ultimátum: 'Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy'. Eso nunca fue lo que fui", puntualizó.

Por lo pronto, a la actriz se le ha visto saliendo con su cirujano ortopédico Justin Saliman y a Manganiello con Caitlin O’Connor.