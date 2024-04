John Travolta en Panamá | ¿Qué contó el reconocido actor?

Ciudad de Panamá, Panamá/John Travolta habló antes y después de la proyección de una de sus más emblemáticas producciones como actor: Grease (1978).

El 16 de junio de 1978 se estrenaron dos producciones que se disputaron la taquilla en Estados Unidos: Grease (Paramount), de Randal Kleiser y Tiburón 2 (Universal), de Jeannot Szwarc. La comedia romántica, de corte musical, llegó a 862 salas de cine en la unión americana, y el thriller de terror marino lo hizo en 640 espacios.

A la larga, en materia de recaudación a nivel mundial, la simpática historia de dos jóvenes enamorados de la secundaria Rydell ganó la contienda con 188 millones de dólares (costó 6 millones de dólares), y el escualo asesino se conformó con 77.7 millones de dólares.

El triunfo económico fue tal que los tres títulos más rentables de la década de 1970 fueron La Guerra de las Galaxias (1977), Tiburón (1975) y Grease.

Su argumento es básico, aunque funcional: 1958, Danny Zuko, un chico guapo y popular (interpretado por John Travolta) se enamora, después se comporta como un patán y luego vuelve a quedar derretido por la joven australiana Sandy Olsson (Olivia Newton-John), quien pasa de dulce dama a vampiresa total.

Además de la genial química entre la pareja protagonista, lo otro destacable de Grease son sus extraordinarios números de bailes y una banda sonora que aún en el presente tiene una fascinante vigencia con canciones como Hopelessly Devoted to You, Sandy, You’re the One That I Want, Summer Nights y Greased Lightnin, entre otras.

La crítica tuvo sentimientos encontrados. Nadie la ubicó entre los mejores largometrajes del año. Recuerden que hablamos de 1978 con clásicos serios como El expreso de medianoche y El cazador, y de producciones comerciales que fueron mejor recibidas por los especialistas que Grease como fueron Superman y La noche de Halloween.

Aunque la verdad sea dicha, los críticos siempre encontraron algún motivo para quererla: The Hollywood Reporter destacó la cámara de Bill Butler y la edición de John F. Burnett, y Rolling Stone, The Washington Post y Time aplaudieron su reparto y sus temas musicales.

Si bien solo recibió una nominación al premio Oscar (en la categoría de mejor canción original por Hopelessly Devoted to You, de John Farrar), sí ganó dos People’s Choice Awards (que entrega el público).

Y como “ha envejecido bastante bien” (en palabras de The Guardian), en el 2020 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le otorgó el honor de ingresar a la prestigiosa sección National Film Preservation Board.

¿Por qué hablamos de esta producción basada en un simpático musical de Broadway escrito por Jim Jacobs y Warren Casey? Uno de sus intérpretes, John Travolta, fue la estrella absoluta de la edición número 12 del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), que termina hoy domingo en distintas sedes en la ciudad capital.

El nominado al Oscar como actor principal por Fiebre del sábado por la noche (1978) y Pulp Fiction (1995) paseó por la alfombra azul de Cinépolis de Multiplaza, ante la presencia de una oleada de fanáticos ávidos de una foto con John Travolta, quien para más tarde dio unas palabras de bienvenida antes de la proyección gratuita de Grease en el marco del IFF Panamá.

Al terminar esa función, John Travolta conversó hoy con Pituka Ortega de Heilbron, presidenta de la Junta Directiva del IFF Panamá.

Euforia total

Cientos de personas inundaron los alrededores de Cinépolis de Multiplaza. El público debía decidir si verlo en la alfombra azul para tomarle una foto o video, o ingresar a la Sala 1 para ver Grease (la audiencia cantó todas las piezas musicales y gritaba cada vez que salía en primer plano John Travolta) y escuchar después el conversatorio.

Nadie hablaba en la Sala 1 cuando John Travolta hablaba, aunque los gritos eran ensordecedores cuando el actor lanzaba besos al aire, cuando regalaba pasos de baile de sus icónicas producciones sobre el pequeño escenario y cuando mencionaba algunos de los títulos en los que participó a lo largo de su carrera.

La audiencia era de los más variada. Lo que demuestra que el séptimo arte no conoce edad. Habían desde adolescentes vestidos con chalecos de cuero hasta damas y caballeros de la tercera edad con indumentarias que recordaban los años del siglo XX dedicados a los orígenes del rock and roll.

Sobre su apellido, que en inglés se asocia con tomado con una tormenta, John Travolta señaló que cuando su mamá estaba embarazada le dijeron que ese niño iba a hacer grandes cosas.

Como anécdota compartió que en Fiebre sábado por la noche aportó la idea de la icónica donde Travolta señala la audiencia bailando en el concurso de baile.

Sobre Olivia Newton-John era la Taylor Swift de su época, no quería ser Sandy en un principio, pero él ayudó a convencerla a que participara Grease.

"Olivia siempre va a vivir en el cine gracias a Grease", resaltó quien ha obtenido 53 premios por su trabajo como actor.

Travolta comenzó su carrera actoral de manera profesional a los 16 años. Antes de esa edad, Travolta recuerda que entretenía a sus papás. "Mis papás me aguantaban por horas viéndome bailar y cantar".

Descarta la idea se dirigir. "Prefiero entretener a la gente y quiero ser un inspirador. He conocido a coreógrafos que cuando lo vieron en Fiebre sábado por la noche los inspiró a dedicarse a crear números musicales", planteó el ganador de dos premios Globo de Oro.

Blow Out, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por John Travolta, fue el impulso para que el realizador Quentin Tarantino la propusiera ser una de las estrellas de Pulp Fiction.

Sobre Hairspray, él quería ser una mujer, no un hombre que vestía de dama, exigencia que dejó fijo en su contrato, comentó quien desde el 5 de junio de 1985 tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard.

John Travolta ha participado en 93 proyectos (entre cine y televisión). Su proyecto más reciente llegó a los cines este marzo de 2024: la película de acción Cash Out.