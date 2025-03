John Travolta rechazó el icónico papel de Forrest Gump por hacer parte de otra película

Sin embargo, lo que pocos saben es que el papel principal no fue escrito pensando en él, sino en otra estrella de Hollywood: John Travolta. El actor, que venía de una carrera irregular en los años 80, tuvo en sus manos la oportunidad de protagonizar una de las películas más aclamadas de la historia, pero decidió rechazarla.

A finales de los 80 y principios de los 90, John Travolta estaba en una encrucijada profesional. Luego de haber brillado en los 70 con Saturday Night Fever y Grease, su carrera había entrado en una etapa de altibajos. Un éxito inesperado con la comedia Look Who’s Talking (1989) le devolvió algo de popularidad, pero aún necesitaba un papel que lo consolidara nuevamente en la élite de Hollywood.

Según Far Out Magazine, Robert Zemeckis y los productores de Forrest Gump lo consideraban la opción ideal para el papel. Buscaban a alguien capaz de transmitir la inocencia y el carisma del personaje, y Travolta, con su presencia en pantalla y versatilidad, parecía encajar perfectamente.

Pero en ese mismo período, otro proyecto llegaba a su puerta: Quentin Tarantino estaba preparando Pulp Fiction y quería a Travolta para interpretar a Vincent Vega, un gánster carismático en la que sería su segunda película como director.

De acuerdo con Collider, Travolta tuvo que tomar una decisión difícil: aceptar el papel de Forrest Gump, un personaje complejo en una superproducción de estudio con altas probabilidades de éxito, o arriesgarse con un director emergente como Tarantino en una película que, en ese momento, era una apuesta incierta.

Finalmente, el actor optó por lo segundo. Indie Hoy señala que, aunque con el tiempo Travolta admitió haberse arrepentido de rechazar el papel, no lo vio como un error grave. En una entrevista con Far Out, explicó: “Si no hice algo que hizo Tom Hanks, entonces hice otra cosa que era igualmente interesante o divertida. Pero me siento bien con algunas que dejé porque se crearon otras carreras”.

Mientras Hanks se llevaba su segundo Oscar consecutivo por Forrest Gump, Travolta veía su carrera resurgir gracias a Pulp Fiction, que lo convirtió en ícono de una nueva generación de cineastas y espectadores.

Tras la negativa de Travolta, los productores de Forrest Gump consideraron otros actores para el papel. Según reportes de la época, nombres como Chevy Chase, Bill Murray y Sean Penn estuvieron en la lista de posibles candidatos, pero ninguno terminó aceptando.

Finalmente, la elección recayó en Tom Hanks, quien ya había demostrado su talento en películas como Philadelphia, Big y Sleepless in Seattle. Con su interpretación de Forrest Gump, Hanks no solo se llevó el Oscar a Mejor Actor, sino que consolidó su estatus como una de las figuras más importantes de Hollywood.