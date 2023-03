¿Qué le pasó? Hugh Grant protagonizó el momento más incómodo de los Oscar

Inesperadamente el actor británico de 62 años fue el protagonista de uno de los momentos más incómodos de la alfombra dorada de los Premios Oscar. A pesar que el intérprete de "El diario de Bridget Jones" fue uno de los más aclamados por los fans, se le notó muy incómodo y hasta molesto cuando fue entrevistado por la modelo Ashley Graham.

La modelo y presentadora Ashley Graham fue escogida por la cadena ABC para presentar la alfombra roja de los Oscar. Pues resulta que cuando llegó el momento de entrevistar a Hugh Grant, el actor mostró una actitud apática frente a las preguntas de la modelo, lo que llevó a una conversación incómoda y muy torpe. El poco esfuerzo que le puso Grant por “intentar” mostrarse simpático frente a la cámara fue demasiado evidente.

Al ver lo incómodo que se mostraba Grant, La presentadora estadounidense quiso hacerle algunas preguntas más distendidas como quién quería que ganara esa noche, pero Grant se limitó a decir: "Nadie en particular". Ashley no perdió la calma y lo volvió a intentar: "¿Qué llevas esta noche?" y parece que fue una pregunta que tampoco le gustó demasiado, ya que respondió: "Mi traje". "¿Tu traje?", dijo ella sorprendida, "¿Quién te lo ha hecho? No lo habrás hecho tú". "No lo recuerdo... mi sastre", contestó Grant.

Antes de terminar, Ashley le comentó que cómo había sido la experiencia de rodar la película Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion: "Me encantó la película, me pareció increíble. ¿Fue divertido grabar un proyecto así?". El actor se quedó muy sorprendido y le dijo: "Bueno, casi no salgo. Creo que aparezco tres segundos". "Sí, pero aun así apareces y seguro que lo pasaste bien, ¿no?". "Casi", dijo esbozando una leve sonrisa, pero inmediatamente después un gesto muy serio.

Ashley, que en ningún momento perdió la sonrisa, decidió terminar así la entrevista, dando paso a sus compañeros. "Muchas gracias, ha sido genial hablar contigo", dijo mientras Hugh Grant miraba hacia los lados, dando a entender que quería irse.

Hugh Grant, criticado por su entrevista con Ashley Graham: "¿Qué es lo que más te gusta de venir a los Oscar?"



"Es fascinante... "Aquí está la humanidad entera. Es la feria de las vanidades" https://t.co/ScY0a2wlkS pic.twitter.com/Pj4mX8lq3r — EL MUNDO (@elmundoes) 13 de marzo de 2023

Ante el bochornoso momento, muchos usuarios de Twitter han calificado la intervención del intérprete como una falta de compromiso y de respeto para la presentadora y los televidentes, e incluso lo han calificado como "la peor entrevista de la historia".

"¿Por qué fue tan grosero?", "Ashley Graham merece un Oscar por aguantar a Hugh Grant", "Enhorabuena Ashley, hiciste un gran trabajo", "Hugh Grant dando la entrevista más incómoda de la historia" o "Supiste manejar el momento", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se mostraron a favor de la modelo.